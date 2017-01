El Celta pone a prueba su racha en Anoeta

El plan B de Eduardo Berizzo buscará mantener intacta la racha de victorias del Celta en este 2017. Los celestes visitan mañana a la Real Sociedad en Anoeta (18.30 horas / BeiN LaLiga) con la vista puesta en el trascendental partido de vuelta de Copa del próximo miércoles ante el Madrid. El cuadro vigués pretende prolongar el inmejorable arranque de año en un campo muy complicado ante un rival directo en la lucha por las posiciones europeas. La Real Sociedad, dirigida por un viejo conocido de la afición celtiña, Eusebio Sacristán; también llega al encuentro de mañana muy condicionada por el cruce ante el Barcelona en el torneo del KO.



Con la moral por las nubes después de la victoria el pasado miércoles en el Santiago Bernabéu, el Celta aterriza en Anoeta. A los vigueses se les presenta una oportunidad excepcional de recortar distancias con los vascos -quintos con cinco puntos más- y seguir escalando posiciones en la tabla. Pero para Eduardo Berizzo lo más importante en estos momentos es que sus jugadores con más minutos en las piernas lleguen frescos al partido de Copa en Balaídos ante el Real Madrid. Es por eso que de cara al choque ante los donostiarras el Celta rote en todas las líneas.



En la portería no hay dudas. Sergio Álvarez volverá a la titularidad en LaLiga debido a la lesión de Rubén Blanco. Sin embargo en defensa el 'Toto' puede optar por Roncaglia, Sergi Gómez, Fontás y Planas; que regresaría después de su lesión. Además de Jonny, que se ha quedado fuera de la convocatoria, el técnico argentino prevé dar descanso a los jugadores que serán de la partida ante el Madrid como Cabral o Hugo Mallo. En la medular estará seguro el 'Tucu Hernández, sancionado en Copa. Junto al internacional chileno podría situarse Radoja, uno de los pocos que tendría que jugarlo todo, y el último en llegar a A Madroa, Jozabed Sánchez. El ex del Rayo Vallecano ha entrado en su primera convocatoria y mañana se le presenta en Anoeta su primera oportunidad para convencer a Berizzo. La delantera la comandaría Giuseppe Rossi, escoltado por Pione Sisto y Álvaro Lemos.





Por lo tanto, el Celta saltaría mañana al césped con un once poco reconocible pero con la misión de volverse de San Sebastián con los tres puntos. Además del mencionado Jonny, en Vigo se han quedado Daniel Wass y el 'Chelo' Díaz, junto al lesionado Claudio Beauvue y al apartado Fabián Orellana.La Real Sociedad, por su parte, no podrá contar con Carlos Martínez, Mikel González, Illarramendi, Markel Bergara, Rubén Pardo ni Imanol Agirretxe. Entre las bajas, las sanciones y el esfuerzo en Copa ante el Barcelona Eusebio Sacristán tendrá que recomponer a su once de gala del podría caerse el mexicano Carlos Vela, que arrastra unos problemas físicos.: Rulli; Odriozola, Elustondo, Iñigo Martínez Yuri; Granero, Zurutuza, Xabi Prieto; Oyarzabal, Juanmi y Willian José.: Sergio Álvarez; Roncaglia, Sergi Gómez, Fontás, Planas; Radoja, 'Tucu' Hernández, Jazobed; Lemos, Pione Sisto y Rossi.Del Cerro Grande (Comité Madrileño).