El desprecio de Sergio Ramos a Iago Aspas

Era uno de los duelos del partido. Y no defraudó. Iago Aspas y Sergio Ramos protagonizaron una de las batallas más bonitas del primer asalto de los cuartos de final de la Copa del Rey. El moañés resultó claramente vencedor ante un central experimentado y considerado por muchos como uno de los mejores zagueros del mundo. En su hoja de servicios, además de un excelente palmarés, está ser el capitán del Real Madrid y de la Selección.



Iago Aspas, sin embargo, represente el descaro y el atrevimiento de este Celta que dirige Eduardo Berizzo. Le provocó la cartulina amarilla en su primer cara a cara y cuando el cuadro celeste comenzaba a rozar el triunfo en el Santiago Bernabéu, el andaluz mostró sus malas artes. Escupió al delantero céltico, tal y como publicó este jueves el programa de Movistar, 'Minuto 0' y que muchos celtistas han denunciado en redes sociales. El salivazo es la otra derrota de un Real Madrid que siempre ha presumido de señorío. De saber estar tanto en la victoria como en la derrota. Ayer no fue así. Además del desprecio, Sergio Ramos se acordó de la madre del Genio de Moaña en un careo entre ambos que pudo costarle la segunda amarilla.



El canterano del Celta no le dio importante al enfrentamiento. Aseguró que ya estaba arreglado. Aspas ha demostrado en más de una ocasión que no es rencoroso. En esa provocación de Ramos demostró que ha madurado. No entró en el juego de un central andaluz desesperado y que no tuvo para su compañero de Selección el respeto que han pedido tanto él como su afición tras los tristes insultos que sufrió en sus dos últimas visitas al Sánchez Pizjuán. El próximo miércoles, segundo y definitivo asalto. Esperemos que sin escupitajos.