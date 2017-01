El Celta ya busca un atacante para suplir a Orellana

El Celta ha puesto en marcha la maquinaria para encontrar un atacante -un "diez o un jugador de banda derecha- del perfil alto que supla a Fabián Orellana, a quien al club ha puesto en venta tras ser apartado del equipo a petición del técnico Eduardo Berizzo, por un grave episodio de indisciplina. Tal como adelantó ayer a este diario, la decisión del preparador celeste es firme. Berizzo le ha comunicado a Orellana que se busque equipo. El club respalda "al cien por cien" la decisión del entrenador y ya se ha puesto en contacto con su representante para venderlo -no se contempla la posibilidad de una cesión- antes del cierre del mercado el próximo 31 de enero.

A mediodía de ayer, Berizzo explicó los motivos que le han llevado a prescindir de uno de los futbolistas más valiosos del equipo en las últimas temporadas. "He decidido apartar a Orellana del equipo por una falta de respeto inaceptable. He transmitido mi posición al club y, de forma consensuada, hemos decidido apartarlo del equipo. El club a partir de ahora protegerá sus intereses de la mejor manera y decidirá sobre él", indicó el preparador céltico. "Mi posición es firme, es criteriosa y tiene que ver con una inaceptable falta de respeto que no tiene otra lectura", agregó. Y zanjó: "Conmigo no pertenece al equipo más. Luego el club decidirá".

Sin entrar en detalles sobre lo ocurrido a comienzos de la pasada semana, Berizzo recalcó que el acto de indisciplina protagonizado por el futbolista era intolerable y precisó que la decisión de apartarlo del equipo se ha tomado de modo conjunta con la dirección del club. "Le expliqué los motivos y el club, consensuadamente conmigo, tomó la decisión de apartarlo. Esa es la realidad. Nunca he ventilado la intimidad del equipo y no voy a hacerlo ahora. Solo comentarles mi decisión que no tiene otra razón que el bien y el sentido común del equipo", relató el técnico, que expresó su confianza en que el club encuentre un sustituto para el media punta chileno. "Siempre hemos intentado reforzar esa posición. Jozabed es un diez con unas características especiales y la alternativa de que llegue otro diez está ahí, ojalá seamos capaces de ficharlo", manifestó. Berizzo se esforzó también por dejar claro que lo ocurrido con Orellana no ha tenido nada que ver con lo sucedido durante la pretemporada con Gustavo Cabral, que también fue apartado por el técnico durante un par de semanas como consecuencia de un problema durante la gira del equipo por Italia. "Una cosa es la disciplina y otra la falta de respeto. La disciplina tiene matices, la falta de respeto no tiene ninguno", observó.

El técnico aclaró que había comunicado su decisión al plantel y que los jugadores comprendían sus razones. "Le he explicado al equipo mi decisión y los motivos por los cuales la tomaba y así lo han entendido", dijo Berizzo, que señaló, por último, que el jugador no pidió disculpas aunque dejó bien claro que, de haberlo hecho, tampoco habría modificado su postura. "Le he comunicado mi decisión y ya está", zanjó.

Un cuarto de hora después de la intervención de Berizzo, compareció en la sala de prensa de A Madroa Felipe Miñambres, el director deportivo celeste, para expresar públicamente su pleno respaldo al técnico y anunciar que el club ha puesto en venta al futbolista. "Basándonos en el informe del entrenador, el club ha decidido buscarle a Orellana una salida consensuada en este mercado enero. Buscaremos lo mejor, que sería una venta y ya lo hemos hablado con él". Tras recalcar que el decisión de apartar a Orellana no tiene marcha atrás, Miñambres admitió que de momento no cuentan con ofertas por el internacional chileno. "No hay nada abierto. Esto se ha producido en las últimas horas. Nosotros apoyamos al cien por cien la decisión del míster y vamos a intentar buscarle una salida", explicó

El director deportivo del Celta apuntó, en este sentido, que la cuestión no era si el jugador ha pedido o no disculpas, sino velar por el bien del Celta. "El club está por encima de las personas y ante una falta de respeto tenemos que tomar decisiones. Después, si uno pide perdón o no, ya no entra en el ámbito del club. Es una cuestión que va más allá de lo disciplinario", declaró Miñambres, que no quiso pronunciarse sobre la complaciente actitud del futbolista, que abandonó las instalaciones de A Madroa con una amplia sonrisa y haciendo el signo de la victoria. "Es algo que no he visto y que no me compete. Estamos para apoyar al entrenador en una decisión que entendemos que es la correcta", dijo.

Tras mostrarse convencido de que el club encontrará acomodo a Orellana antes del cierre del mercado invernal, Felipe Miñambres manifestó que el internacional chileno está también por la labor de salir e indicó que el Celta se esforzará por encontrarle pronto un sustituto. "Hasta el día 31 hay tiempo. Orellana es un gran jugador y seguro que encontramos equipos para que pueda seguir desarrollando su profesión. El mercado se mueve rápido e intentaremos incorporar otro jugador", concluyó el mandatario céltico.