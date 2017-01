El Celta se propone vender a Orellana

El Celta buscará una salida inmediata para Fabián Orellana, preferiblemente una venta, según ha indicado esta mañana su director técnico, Felipe Miñambres.

"El club ha apartado al jugador por una falta de respeto grave. Es una decisión tomada después de recibir el informe del entrenador y consensuada con él" , así explicó Miñambres la nueva situación del delantero chileno. "Apoyamos al 100% la decisión de Berizzo", respaldó al técnico.

Sobre el altercado que ha motivado la salida del futbolista, el director técnico resumió: "Ningún jugador está por encima del club, es el club el que está por encima de las personas, y ante una falta de respeto tenemos que actuar de forma clara". Sobre la actitud de Orellana comentó: "No importa si luego ha pedido disculpas o no". Lo cierto es que el jugador no lo hizo, y abandonó A Madroa sonriente y haciendo el símbolo de la victoria.

Sobre el futuro próximo del delantero chileno, el director técnico ha señalado que el Celta le buscará salida en el mercado de invierno: "Se adoptará la mejor solución para el club posible, pero en principio será una venta", anunció.

Miñambres aclaró que todavía no hay "nada abierto", pero considera que un jugador como Orellana "podrá encontrar un equipo en el que continuar con su carrera deportiva". Añadió que hasta el 31 de enero "hay tiempo" y que confían en solucionar su marcha lo antes posible.

El Celta intentará reemplazar la baja de Orellana, que libera una de las plazas para extracomunitarios, con un refuerzo en las próximas dos semanas.