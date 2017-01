Berizzo sobre Orellana: "Conmigo no puede jugar más"

Contundente y sin vuelta atrás. Así se mostró Berizzo con respecto al conflicto abierto con Orellana. "Conmigo no puede jugar más", zanjó con determinación. Pese a no querer entrar en detalles, el técnico manifestó que el chileno protagonizó una "falta de respeto inaceptable, en lo personal y en lo colectivo" que le ha llevado a tomar tan tajante decisión, ya avanzada por FARO.

Berizzo ya le ha comunicado su decisión de prescindir del chileno al club, que se ha mostrado de acuerdo, según declaró en rueda de prensa en A Madroa. Asimismo, informó a la plantilla y "lo ha entendido", añadió. Sobre los hechos que han motivado su decisión ha manifestado que no va a "ventilar intimidades" aunque que esbozó que no distingue "entre lo personal y lo colectivo, para mí es lo mismo" y que no puede tolerar "una falta de respeto de tal calibre". "Mi posición es firme y criteriosa", apuntaló.

El técnico también habló personalmente con el jugador, para trasmitirle que no contaba con él. Según relató Berizzo, en dicho encuentro Orellana tampoco pidió perdón por esa "falta de respeto" que ha motivado el enfado del técnico.



Con respecto al duelo de cuartos de final de mañana en el Bernabéu, el argentino aseguró que el episodio vivido con Orellana no va a afectar en nada a la preparación y planteamiento del encuentro. Además, el club ya iniciado la operación de búsqueda de salida del chileno.