El ´expediente X´ de Orellana

La vuelta al trabajo del Celta tras la victoria ante el Alavés tuvo una protagonista ausencia esta mañana. Fabián Orellana no se ha entrenado hoy y desde el club apuntando que esto se debe a una "decisión técnica".

Su incomparecencia a esta primera sesión semanal no hace más que aumentar la incertidumbre existente con respecto al internacional chileno. A pesar de que el pasado día 9 recibió el alta, Berizzo no le ha convocado para ninguno de los encuentros que se han disputado desde entonces, ni en Liga ni en Copa. El hecho de que hoy no apareciese ha incrementado en A Madroa las especulaciones sobre una posible sanción disciplinaria o que esté en cartera de algún club que vaya a reforzarse en el mercado invernal.

En cualquier caso, esta situación difiere significativamente de las que se producían en las temporadas anteriores. La discreción y las lesiones que le han acompañado en estos últimos meses contrasta con la relevancia que el jugador ha adquirido en general en la etapa más reciente de la trayectoria celeste.