El Celta B enmudece El Sardinero

El equipo de Alejandro Menéndez va en serio esta temporada. Lo demostró ayer en El Sardinero con un meritorio triunfo por la mínima en casa de uno de los dos "gallitos" del grupo que sirve a los vigueses para recortar distancias con la cabeza de tabla. Borja Iglesias anotó el tanto de la victoria elevando el balón sobre Crespo a pase de Caste.

A pesar de todo, el arranque del encuentro fue de claro color celeste. El equipo vigués saltó a El Sardinero con las ideas muy claras y gracias a una asfixiante presión sobre la salida de balón racinguista embotelló al equipo de Ángel Viadero en su propio campo. Fruto de ello, no tardaron en sucederse las ocasiones sobre la portería de Crespo, quien tuvo que emplearse a fondo en los primeros minutos.

Borja Iglesias gozó de mucho protagonismo en ese tramo del choque y a punto estuvo de adelantar al Celta B tras controlar el balón en el interior del área, pero el colegiado entendió que el delantero había bajado el balón con la mano y señaló falta a favor del Racing cuando el compostelano ya se disponía a engatillar. La respuesta verdiblanca, no obstante, no se hizo de rogar y entre Castañeda y Héber fabricaron una bonita jugada por la izquierda que despertó al Racing de su letargo antes de que Borja Iglesias volviera a probar fortuna, esta vez con un disparo desde el balcón del área que se marchó alto.

Descontrol

El ritmo era endiablado en esos primeros compases del encuentro y en el descontrol supo moverse el Celta B como pez en el agua. Sin embargo, Kevin tuvo que emplearse a fondo para cortar un pase de Castañeda hacia Héber que pudo dejar solo al ex del Racing de Ferrol ante Néstor.

Tras un cuarto de hora eléctrico el partido decayó en intensidad, como no podía ser de otra manera y eso benefició al Racing, al que el avance de las manecillas del reloj le sentó de maravilla. No obstante, cuando los de Viadero parecían tener el partido controlado llegó la mejor ocasión del filial vigués. Un centro-chut lateral de Hicham que se envenenó y fue a parar a la cepa del poste. Una cesión de Samu a Néstor electrizó las gradas de El Sardinero, pero Caye Quintana no consiguió hacerse con el balón por un par de números de pie.

Fue esa jugada lo que espoleó al Racing, ya que a partir de ese momento los verdiblancos se hicieron amos y señores del encuentro y rozaron el gol varias veces antes del descanso, a través de un Caye Quintana muy activo que trajo de cabeza a la defensa del Celta B en los últimos quince minutos del primer acto y pudo poner tierra de por medio en el marcador al filo del asueto con un testarazo que salió lamiendo el palo de la portería de Néstor.

Gol

Tras el descanso, sin embargo, como ya había sucedido en el arranque, el Celta B salió con el cuchillo entre los dientes y tras un par de acercamientos protagonizados por Borja Iglesias, el mismo punta iba a dar en el centro de la diana tras un pase al hueco de Caste que el "killer" del filial concretó en gol picando el balón por encima de Crespo.

La respuesta de Viadero fue retirar del terreno de juego a Sergio Díaz y dar entrada a Javi Cobo en busca de algo más de mordiente y frescura para su centro del campo. Sin embargo, todo el bagaje ofensivo racinguista a posteriori fue un libre directo botado por Dani Aquino, siempre peligroso en la suerte del balón parado, que Néstor atajó en una gran intervención.

Viadero metió más madera con Coulibaly, pero el Celta B supo cerrar filas atrás y solo la movilidad de Dani Aquino le causó algún quebradero de cabeza. Además, el conjunto vigués llevó peligro a la contra y eso impidió al Racing volcarse a la desesperada a por el gol del empate. Premio merecido.