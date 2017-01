Atrapado en la salida

Fernando Costas competía ayer en la prueba de 200 metros libres del Circuito Concello de Vigo. La juez árbitro decidió anular su marca porque Costas no empleó los tacos en la salida. El reglamento obliga a la utilización de este elemento, aunque también contempla excepciones en casos de deportistas con discapacidad como el joven vigués.

Controversia en la primera jornada del Circuito Concello de Vigo. Los árbitros descalificaron en la prueba de 200 metros lisos a Fernando Costas, atleta discapacitado que competía con atletas convencionales, por no efectuar la salida desde los tacos. El atleta y su padre lo consideran una injusticia. El reglamento ampara ambas posturas.

Costas, aunque compite en la categoría T36, reservada a paralíticos y lesionados cerebrales, también padece diversas limitaciones físicas como siringomelia, enfermedad que le dificulta la coordinación del lado derecho del cuerpo. Tiene además el pie derecho equino. Estas dolencias le impiden salir desde los tacos. Necesita competir en mítines convencionales ante la infrecuencia de pruebas adaptadas.

Ayer estrenaba su particular temporada en los 200 metros, su prueba predilecta. Corrió y al ir a comprobar sus tiempos descubrió en la clasificación oficial que había sido descalificado.

Las fuentes de la Federación consultadas aún no había recibido ayer el informe oficial. El padre asegura que al preguntar, la juez árbitro le argumentó que Fernando había salido de pie, sin emplear los tacos. El artículo 161 de la reglamentación establece que los tacos deben usarse en todas las carreras hasta 400 metros inclusive. Sin embargo, la Federación Internacional, en el artículo 125.10, también establece: "Cuando un atleta con una discapacidad física participe en una competición que se desarrolle bajo este reglamento, el juez árbitro respectivo puede interpretar o permitir una variación de todo artículo aplicable (a excepción del 144.2) con el objetivo de permitir al atleta participar a condición de que la adaptación no le proporcione ventaja sobre otro atleta que participe en la misma prueba".

Cada parte puede esgrimir sus razones. El artículo 161 no obliga sino que concede cierta discrecionalidad al juez árbitro. Pero Costas no se beneficia de la salida en tanto que sus tiempos son muy superiores a los del resto y desde el inicio va por detrás. La Federación Gallega ha impartido instrucciones a sus delegaciones para que faciliten la disputa de pruebas por parte de atletas con discapacidad como parte de su política de integración. Pero suele realizarse con petición previa del interesado. Los Costas no efectuaron esa petición formal, aunque sí lo hicieron de hecho: Fernando, que lleva varios años compitiendo en Balaídos, avisó que saldría sin tacos y solicitó que los retirasen. El juez de salida permitió que corriese, pero la juez árbitro decidió descalificarlo.

Fernando Costas intentará correr nuevamente en Balaídos el próximo domingo, en 400 metros en esta ocasión. Espera que se lo permitan y que validen su registro. "Si siguen así, dejaremos de correr en Vigo. Nos obligan a no poder competir en nuestra ciudad", lamenta el padre.