El Coruxo necesita recuperar el rumbo ante el Osasuna B

El Coruxo vuelve al campo de O Vao, en horario matinal, un mes después de haber disputado el último encuentro. Y lo hace con urgencias, ya que el equipo no ha ganado un partido desde el pasado 13 de noviembre, día en el que derrotó al Palencia por 1-0. Desde entonces solamente se han sumado dos de los dieciocho puntos disputados.

Y para colmo de males, el equipo sigue sin vaciar la enfermería. Gerardo Rubio y Miguel Villarejo continúan de baja, mientras que Mateo todavía no está en condiciones de volver a los terrenos de juego y Antón de Vicente tampoco está al 100% y posiblemente esta mañana no sea del "once" inicial.

A pesar de todos los problemas, en el vestuario del equipo se respira un buen ambiente y tanto jugadores como cuadro técnico son conscientes de la importancia de los tres puntos en juego. En el último entrenamiento de la semana, celebrado ayer por la mañana en el campo de Fragoselo, la concentración de los jugadores era máxima, y en el partidillo final de la sesión se disputaban todos los balones como si fuera un encuentro oficial con mucho en juego.

Una vez más la lista de convocados no ofrece dudas, ya que Rafa Sáez ha incluido a los dieciséis jugadores que tiene disponibles en estos momentos, con lo que no podrá completar la convocatoria.

También con problemas llega el cuadro navarro, que con las lesiones de los dos porteros del primer equipo tiene un serio problema. Mateo, entrenador navarro, desplazó a Vigo a los siguientes jugadores, Juan Pérez y Álvaro González como porteros, Aritz Eguaras, John Steven, Julen Hualde, Julen Arellano, Endika Irigoien, Endika Galarza y Diego Rubio, defensas; Miguel Díaz, Imanol Arana, Luis Perea, Antonio Otegui, Jaime Dios y Kike Barja para el centro del campo y Nuha, Álex Sánchez y Javi Martínez como hombres más adelantados.

Un partido importante para los dos equipos, separados por un punto en la clasificación.