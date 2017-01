El Celta, sin frenos ante el Alavés

Este Celta que no renuncia a nada recibe mañana en Balaídos (16.15 h./ BeiN LaLiga) al Alavés con el objetivo de seguir afianzando su candidatura en Liga a los puestos de acceso a Europa. El conjunto celeste pretende mantener su racha en este año 2017 en el que cuenta todos sus partidos por victorias. Pero aunque la visita del cuadro vasco ocurra en un momento dulce para los vigueses, la realidad es que el duelo ante el Alavés llega junto cuando más aprieta el calendario. El Celta no puede olvidar que el próximo miércoles abre la eliminatoria de Copa del Rey de cuartos de final en el Bernabéu contra el Real Madrid.



Sin embargo, Eduardo Berizzo encara el choque de mañana ante los vitorianos sin reservas. La Liga sigue siendo una prioridad y un triunfo frente al Alavés permitiía al Celta descolgar a los vascos y dar otro salto en la clasificación. El 'Toto', que ha citado a toda su artillería disponible, no podrá contar todavía con Fabián Orellana, el 'Tucu' Hernández -con problemas en el tendón de Aquiles-, Carles Planas ni Claudio Beauvue. Tampoco ha entrado en la lista Jozabed Sánchez, la nueva incorporación de la escuadra viguesa. Además Álvaro Lemos se ha quedado fuera por decisión técnica.





Por tanto, el entrenador céltico podrá optar mañana por volver a situar a Rubén Blanco bajo los palos después de que Sergio fuese titular entre semana ante el Valencia en Copa. También está previsto el regreso de Hugo Mallo y Fontás, ausentes el miércoles, que formarían la línea defensiva junto a Sergi Gómez y Roncaglia. Jonny y Cabral, titulares en Copa, podrían tener descanso. Por delante, los mismos seis jugadores que ganaron el pasado domingo al Málaga: Radoja, Marcelo Díaz, Wass, Aspas, Bongonda y Guidetti.El partido también supondrá un. El delantero de Moaña debutó el 6 de junio de 2009 ante el conjunto vitoriano en una jornada histórica para el celtismo. Aquella tarde Aspas comenzó a fraguar su leyenda con dos goles que salvaron al Celta de un cercano descenso a Segunda División B. El delantero celeste, que atraviesa la mejor etapa de su carrera, contará mañana con un extra de motivación para seguir prolongando su estado de gracia.El, por su parte, también aterriza en Vigo agobiado por el calendario. El conjunto blanquiazul, al igual que el celeste, es uno de los ocho equipos que siguen vivos en la Copa del Rey. Los vitorianos dejaron en la cuneta al Deportivo de la Coruña y la próxima semana afrontan su cruce de cuartos ante el Alcorcón. El entrenador Mauricio Pellegrino no podrá contar en Vigo con Gaizka Toquero por gripe, ni con el argentino Cristian Espinoza, que no se ha recuperado de un golpe en la pierna.

Alineaciones probables:



Celta: Rubén; Hugo Mallo, Sergi Gómez, Fontás, Roncaglia; Marcelo Díaz, Wass, Radoja; Aspas, Bongonda y Guidetti.



Alavés: Pacheco; Kiko Femenía, Laguardia, Feddal, Theo; Marcos Llorente, Manu García; Ibai, Camarasa, Édgar; y Deyverson.



Árbitro: Melero López (Comité Andaluz).