Jozabed: "El Celta es uno de los siete mejores de España"

Jozabed Sánchez Ruiz ya ejerce como nuevo jugador del Celta. El nuevo fichaje celeste ha sido presentado en sociedad en las instalaciones del Estadio de Balaídos después de su aterrizaje procedente del Fulham inglés. En sus primeras palabras ante los medios de comunicación, Jozabed ha destacado que el "Celta es un equipo serio y con un estilo de juego muy bonito". "Conseidero al Celta entre los seis o siete mejores de España", ha remarcado. El sevillano llega a Vigo avalado por Felipe Miñambres, actual director deportivo de la entidad viguesa y con el que coincidió en el Rayo Vallecano. "Siempre he tenido una buena relación con Miñambres y ésta ha sido una decisión fácil de tomar. Vengo a un club europeo en el que se están haciendo las cosas muy bien".

El ex del Rayo también ha destacado la competencia que tendrá dentro de la propia plantilla céltica. "Soy consciente de que vengo a un club con muy buenos jugadores. Mi idea es conseguir la confianza del entrenador", ha comentado. Jozabeb llega al Celta para cubrir una de las peticiones de Eduardo Berizzo, que antes de la apertura del mercado invernal reclamó un mediapunta y un atacante de banda derecha. "me gusta jugar en el centro del campo. Soy ofensivo, con llegada y me adpato bien a la mediapunta", ha explicado.

La nueva cara en el vestuario celeste ha reconocido que ya está listo para estrenarse con el que ya es su nuevo equipo. "Estoy preparado para debutar aunque en Inglaterra no haya tenido oportunidades, he intentado entrenarme al máximo para estar listo cuando el entrenador así lo decida".

Felipe Miñambres, por su parte, ha dado la bienvenida a Vigo a Jozabed: "Esperamos que nos aporte todo lo que demostró cuando estaba en La Liga".

El mediapunta Jozabed Sánchez jugará cedido en el Celta hasta final de temporada, según el acuerdo alcanzado con el Fulham inglés que establece además una opción de compra para el conjunto celeste. El centrocampista ofensivo andaluz, un mediapunta que se desenvuelve con solvencia en diferentes posiciones de la medular y el ataque, llamado a reforzar la posición de media punta e interior, llega avalado por su última temporada en Primera, la 2015/2016, en la que, enrolado en el Rayo Vallecano, ofreció un buen rendimiento con unas cifras de 10 goles en 27 partidos.