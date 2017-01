El Kaleido incrementa su nivel de inquietud

Preocupación en el Kaleido Universidade de Vigo. La derrota en As Lagoas ante el colista, un Universitario Bilbao que no había ganado hasta entonces ni un solo encuentro y solo había sumado un punto por bonus ofensivo, agudiza la dinámica negativa de las últimas jornadas. Lesiones, ausencias en los entrenamientos o cierto decaimiento anímico se conjugan en una crisis que el club espera atajar cuanto antes. Aunque todavía cómodo en la tabla, el capitán, Tito, advierte sobre el descenso: "No es para alarmarse, pero sí para tener en cuenta".

El Kaleido arrancó con fuerza la temporada. Ganó a Ourense (27-17) y Bilbao (10-34), plantó cara al potente Zarautz (17-18) y volvió a imponerse al Eibar (13-15) para situarse en la zona alta de la tabla. Desde entonces, sin embargo, solo dos victorias (sobre El Salvador B por 36-10 y Durango por 17-12) en nueve jornadas. Se han sufrido derrotas ajustadas (31-27 en Oviedo, 20-19 ante el Bera Bera) y otras más contundentes (ante el Uribealdea por 10-21 y en Burgos por 29-14). Ha dolido la última racha de tres tropiezos, que incluye los derbis contra CRAT (24-13) y Ourense (29-10). El Kaleido (28 puntos) es octavo en el grupo A, de doce componentes. A día de hoy descenderían Bilbao (5 puntos) y Eibar (13). Pero la zona letal podría aumentar a tres plazas si bajase de División de Honor algún conjunto vasco, a causa del efecto arrastre, y son varios los implicados en esa pelea. El antepenúltimo es en estos momentos El Salvador B con 15 puntos.

El equipo, en resumen, se mueve con suficiente margen como para maniobrar a tiempo de evitar angustias. Miembros de la directiva se reunieron ayer con el entrenador, Norm Maxwell. Analizaron la situación. Hablaron de retoques en el plan de trabajo, como por ejemplo contar con más jugadores del B en los entrenamientos del primer equipo.

Las dificultades para organizar entrenamientos competitivos son episódicas en el Kaleido. La mitad de la plantilla es de fuera de Vigo. Se desplazan a los entrenamientos cuando pueden. Muchos son además estudiantes. En época de exámenes mengua su asistencia, incluso a los partidos (ante el Bilbao causaron baja Silla y Caride por esa razón).

"Más que la derrota ante el colista, nos duele no haber podido entrenar bien. Durante las vacaciones solo cinco jugadores habíamos podido entrenar en Vigo. Los demás hicieron trabajo físico por su cuenta", relata Tito. "Pasa y va a seguir pasando mientras no se incorporen los que vienen de abajo. Estamos esperando a los sub 18 y sub 16, que llevan diez años jugando juntos y son la esperanza del club".

Maxwell también menciona este aspecto en su argumentación. "El club está atravesando una fase de reconstrucción a muchos niveles. En el aspecto deportivo estamos trabajando en el desarrollo de nuestra base de canteranos. Esto implica tiempo y mucho trabajo duro. El desafío es mayor que cuando contratas extranjeros, que suelen ser los jugadores decisivos, a los que los españoles siguen". Recuerda el entrenador neozelandés que el partido contra el Universitario Bilbao "fue solo la cuarta o quinta vez en la última década que el club jugó con un cien por cien de jugadores españoles". Maxwell admite: "Tenemos un reto con la consistencia y con los entrenamientos, al tener diez jugadores que viajan desde fuera de Vigo".

La lesión de Maka Tatafu lastra sobremanera al equipo. "Somos un equipo diferente con Maka porque lo usamos como inspiración", sostiene Maxwell. El delantero descollaba en empuje y anotación. Recién operado del hombro, los médicos pronostican cuatro meses de convalecencia. Él quiero reducirlo a dos, a tiempo de disputar algún partido. "Tiene esa esperanza, pero no podemos contar con él", advierte Tito. "Maka es muy importante para nosotros, así que los demás tendremos que dar un paso adelante".

Maxwell matiza: "No quiero poner excusas. Se trata de ser inteligente aceptando las cosas como son y continuar trabajando. Mi equipo y yo estamos decepcionados por haber perdido esos partidos apretados. Pero esto es rugby. A veces es duro. Nuestra única opción es levantarnos semana tras semanas e intentarlo otra vez". Una arenga espiritual que Tito completa con una mirada al calendario: "En el deporte se producen inercias y la nuestra es ahora negativa. Tenemos que cambiarla. El partido contra el Eibar en As Lagoas, dentro de dos semanas, será una final".