"El fútbol no premia al que se lo toma con relajación"

El 1-4 que el Celta obtuvo la semana pasada en Mestalla es un resultado muy favorable pero no definitivo para el conjunto vigués en su participación en la Copa del Rey, por lo que su entrenador intenta evitar el exceso de confianza entre sus jugadores y advierte del peligro de afrontar el partido de esta tarde en Balaídos sin tensión o concentración. Ese abultado triunfo, en cambio, sí permitirá a Eduardo Berizzo reservar a algunos de sus titulares, aunque espera que el once elegido no pierda la competitividad necesaria para eliminar a un congestionado Valencia que ahora mismo solo piensa en solventar sus problemas en LaLiga.

"Tenemos muchos ejemplos de que todos los partidos hay que jugarlos con tensión porque en ningún caso el fútbol premia al que se lo toma con relajación", señaló Berizzo tras subrayar que la UD Las Palmas le complicó la eliminatoria al Atlético de Madrid en el Calderón, a pesar de llevar un 0-2 de ventaja en el partido de ida.

Cauto se mostró Berizzo ante un duelo que vale el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey, cuyo sorteo se celebrará este viernes, 13 de enero: "No desconocemos el resultado beneficioso de la ida, pero creo que la preparación para un partido de Primera División, un partido profesional, tiene que ser siempre la misma: generar un clima adecuado para jugar un partido serio, por respeto a ti mismo, primero, por respeto siempre al rival, ofendiéndolo en le deseo de ganarle".

Berizzo se resiste a dar por cerrado el compromiso ante un Valencia en crisis deportiva e institucional, que ha recurrido a Voro para salvar una nefasta temporada. "No creo que la eliminatoria esté cerrada, ni mucho menos. Existe una ventaja que debemos salir a jugar desconociéndola, pero tenemos que solidificar nuestra línea de juego, que en este comienzo de año ha ido hacia arriba. El partido de mañana [por hoy] es otra prueba más de que tenemos que demostrarnos que siempre podemos jugar de la misma manera. Nuestro rival jugó el lunes, desconocemos su formación o qué imaginan para el partido. Pero independientemente de eso, nosotros debemos ser nosotros mismos y jugar un partido acorde a la ambición que tenemos o que manifestamos tener y nuestro juego así lo reconoce siempre", comentó el técnico argentino del Celta.

En cuanto al posible once del Celta, Berizzo anunció novedades, pero sin adelantar nombres. "Habrá cambios, pero por la idea de repartir el esfuerzo y cuidar a jugadores sobrecargados". Fuera de la convocatoria se han quedado Fontás y Guidetti, titulares el domingo pasado ante el Málaga, además de Orellana y Planas, que vienen de recuperarse de lesiones.

El preparador del Celta calificó de "desagradable" la crisis deportiva e institucional del Valencia, que se ha llevado por delante al técnico Cesare Prandelli y al director deportivo Jesús García Pitarch:"Que vivan una situación de tensión pasa por la no consecución de resultados, no es agradable, yo no disfruto viéndolos sufrir".

El Celta, por su parte, aspira al menos a alcanzar las semifinales de la Copa de Rey, como la temporada pasada. "Es un aliciente haber llegado el año pasado a las semifinales, sirve como estímulo. La semifinal del año pasado nos impulsa y ojalá lo podamos hacer. En eso estamos", proclamó Berizzo.