Lourdes Domínguez: "La gente empieza ahora a ser consciente de lo que he conseguido"

Lourdes Domínguez trata de acostumbrarse a su nueva vida, alejada del tenis profesional al que dejó hace unos meses. Una cuestión difícil para alguien que se ha pasado décadas recorriendo el mundo cargada con su bolsa de raquetas. Esta tarde aspira a ser reconocida con el Premio Cidade de Pontevedra, que supondría un bonito homenaje en medio de las emociones que ha vivido tras su adiós.

Apenas lleva dos meses alejada de las pistas de tenis, pero ese tiempo ha servido para que Lourdes Domínguez Lino (Pontevedra, 1981) comience a sentirse valorada por fin como una de las mejores deportistas de la historia de Galicia. La ex tenista está nominada a premios Cidade de Pontevedra que hoy se dirimen gracias a su trayectoria en el deporte de la raqueta durante dos décadas y media. Le llegaría en un momento en el que se han multiplicado los reconocimientos a una trayectoria extraordinaria.

-Da la impresión de que uno tiene que dejar su profesión para que se le comience a valorar.

-Bueno, es cierto que ahora la gente está siendo un poco más consciente de lo que he conseguido y de lo difícil que es estar tan arriba en los últimos años. Seguramente a partir de ahora se me echará mucho de menos cuando vean los torneos de tenis y no haya una pontevedresa. Pero creo que durante toda mi carrera me han reconocido muchísimo en Galicia y ahora estoy feliz de que sigan haciéndolo, porque para mí que en mi tierra también me quieran.

-Llegó a ser top-40 en la clasificación. ¿No le da la sensación de que la gran mayoría solo valora a los números uno como Nadal o Serena Williams?

-En España, en el deporte en general, nos falta la cultura de valorar el esfuerzo de los que no son números uno. Números uno hay muy pocos porque es muy difícil llegar ahí arriba.

-Y al margen del Cidade de Pontevedra que se falla esta tarde, la Federación Gallega de Tenis la homenajeará el sábado. ¿Qué se siente al ser referencia para los deportistas que comienzan?

-Para mí es un auténtico orgullo que todo el mundo se esté acordando de mí ahora que me he retirado. Si soy un espejo para los jóvenes y puedo ayudarles con algo, estoy encantada.

-Usted también fue una joven promesa que destacó y se fue a Barcelona.

-Fue una oportunidad que me dio la Federación Española. En categoría alevín e infantil empezaba a destacar a nivel nacional y con 14 años me ofrecieron la beca para irme al C.A.R. de San Cugat. No fue fácil porque era muy pequeña y vengo de una familia de diez hermanos. Era la oportunidad que me ofrecían y no podía dejarla escapar. Si no me adaptaba, para volver a casa siempre había tiempo.

-Y acertó, porque poco después fue la primera española en ganar el Roland Garros Junior.

-Sí, en las siguientes categorías hice muy buenos resultados. La Federación estaba contenta y creo que hicimos un grandísimo trabajo.

-¿Le pudo entonces un poco la situación de verse como la nueva promesa española del tenis?

-No lo creo. Tenía los pies en el suelo. Sabía que a nivel profesional iba a ser mucho más complicado. Entendía que tenía que dar un salto que me costó dar pero que finalmente conseguí. Yo estoy muy contenta. Quizá había gente que pensaba que iba a llegar muchísimo más arriba, pero cada uno tenemos nuestras cualidades y circunstancias. Yo miro atrás y me siento muy orgullosa de todo lo que he conseguido.

-¿No le queda ninguna espinita clavada?

-Cuando lo das todo, te puedes ir más que satisfecho. Si me hubiesen dicho que iba a estar tantos años en el top100 mundial no me lo hubiese creído. He ganado dos títulos WTA. También he logrado campeonatos en dobles y Challengers. Quizá me queda la espinita de no haber podido participar en unas Olimpiadas. Lo tenía todo bien encaminado para estar en Londres 2012, pero al final, una fractura en el pie me truncó todas las posibilidades para ir.

-¿Con qué momento de su carrera se queda?

-Tengo muchos. Ganar títulos es lo más bonito porque es la recompensa. Recuerdo con mucho cariño la Orange Bowl Sub-16, Roland Garros Junior y los dos torneos WTA de Bogotá, a nivel individual.

-¿Cómo es ahora su día a día?

-Bueno, solo hace dos meses que me retiré. Estoy asimilando la vida nueva que me espera. Ahora mismo me parece raro ver los torneos de Australia y no estar yo ahí.Pero poco a poco voy haciendo cosas para ir haciendo. Mi idea es seguir ligada al tenis, porque me sigue apasionando. Quiero transmitir todo lo que he vivido, aprendido y hecho a la gente joven para que lleguen arriba.