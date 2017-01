Celta - Valencia en Copa del Rey | Berizzo: "No creo que la eliminatoria esté cerrada"

Fontás, Guidetti, Orellana, Planas y Costas son los descartes de Eduardo Berizzo para el partido de mañana ante el Valencia (Balaídos, 19h.), correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey y en el que el equipo vigués defiende una ventaja de 1-4 que consiguió la semana pasada en Mestalla. Berizzo se muesta optimista pero prudente sobre la resolución de una eliminatoria que los célticos dejaron casi resuelta en el partido de ida.



"No creo que la eliminatoria esté cerrada, ni mucho menos. Existe una ventaja que debemos salir a jugar desconociéndola", explicó esta mañana Berizzo en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en el que ya no participó Naranjo, traspasado al Genk belga.



"No desconocemos el resultado beneficioso de la ida, pero creo que la preparación para un partido de Primera División tiene que ser siempre la misma: generar el clima adecuado para jugar un partido serio, por respeto a ti mismo y al rival y afrontándolo con el deseo de ganarlo", reiteró el técnico del Celta.





Orellana es una de las ausencias en la convocatoria . Berizzo ha decidido no acelerar el regreso del chileno, tras superar una nueva lesión. "Está en proceso de recuperación", señaló el entrenador.El preparador argentino considera "un estímulo" para su equipo el reto de superar las semifinales de la Copa del Rey pasada, en la que los célticos cayeron ante el Sevilla: "La semifinal del año pasado nos impulsa, nos estimula equiparar y ojalá lo podamos hacer".Habló Berizzo de la marcha de Naranjo y que confía en que Rossi continúe en Vigo , a pesar de que el represante del delantero italiano quiere hablar con el club. "Naranjo supongo que ha encontrado una solución muy interesante para él, pero no imagino esa situación con Rossi, que no me ha manifestado nada al respecto y debo descartar que es un profesional tremendo, con una actitud digna de un grandísimo futbolista como es".