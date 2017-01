Con ganas de comerse el mundo

El vigués Samuel González está dispuesto a dar un paso más en su carrera deportiva. Su plata en categoría sub 23 del campeonato de España (y el oro en la prueba de relevos) le han animado a querer medirse con los mejores corredores de la Copa del Mundo. "Si realmente quieres destacar tienes que ir fuera", asegura el ciclista del C.C. Salvaterra.

Un oro en Team Relay y una plata en la categoría sub 23 son el botín logrado por el vigués Samuel González en el campeonato de España de ciclocross, disputado en Valencia. "Estoy muy contento, sobre todo porque hemos mejorado lo logrado el año pasado y se nota que el nivel en Galicia está subiendo. Se está apostando bastante por el ciclocross y parece que eso está empezando a dar sus frutos", indica el vigués.

Llegó a Valencia después de dominar seis pruebas de la Copa Galicia y también el Campeonato Gallego, y eso que el inicio estuvo marcado por una intervención leve a la que se sometió en octubre. "Este año no pude correr ninguna carrera a nivel nacional porque me operaron en octubre de la rodilla y las Copas de España son bastante temprano. Yo empecé a correr un poco más tarde y no me puedo quejar ahora la verdad porque estoy llegando bastante fuerte al final de la temporada. Sabía que en el campeonato de España tenía opciones a cualquier cosa, pero conseguirlo ya es otra cosa, porque influyen muchos factores", explica.

Un accidente de moto y una cicatriz mal curada fueron la causa de la intervención, que le tuvo unas tres semanas parado, aunque recuperó "bastante más rápido de lo que en un principio pensaba. Intenté mantener la forma. No paré del todo aunque no podía mover la pierna. Hice ejercicios de tren superior sobre todo", indica el vigués, de 19 años y estudiante de un ciclo de técnico superior de actividades deportivas.

Tiene casi grabada cada curva del circuito valenciano en el que ha alcanzado su mejor actuación en un Nacional. "Salí bien, primero, hasta la primera mitad de vuelta, donde ya nos pasó Felipe Orts, que era el candidato a la victoria y que además corría en casa. Se fue con bastante facilidad de nosotros y luego nos quedamos Jokin Alberdi (Euskadi) y Mario Junquera (Asturias) y yo. En la primera mitad de carrera intentamos tirar a ver si éramos capaces de recortar diferencias con Orts, pero nos dimos cuenta de que era imposible. A partir de ahí hubo más parones para buscar por la plata", rememora. Una plata que "se resolvió al sprint" y gracias a una genialidad del vigués. "Hubo bastantes ataques por parte de ellos para intentar irse en solitario pero las fuerzas estaban muy igualadas. Entonces, al final había una zona de arena llegando casi a meta y ahí me la jugué y entré por el exterior. Entré cuarto en la curva y salí segundo", explica. "Si quería adelantar tenía que hacer algo distinto. La verdad es que ya llevaba algunas vueltas probando esa trazada detrás de ellos y sabía que iba a ser muy difícil. Estaba todo muy igualado y tuve que probar algo diferente y salió bien", afirma.

También se muestra orgulloso de haber contribuido al oro de Galicia en la prueba de relevos, en la que participó junto al cadete Carlos Canal, el júnior Iván Feijóo, la sub 23 Desirée Duarte, el élite Mauro González y el Máster-30 Andrés Calvete. "Sabíamos que este año teníamos un equipo muy competitivo, pero al ser tan rápido el circuito, cualquier error ya te dejaba sin opciones. La verdad es que en ese sentido hicimos una carrera muy buena todos, no cometimos ningún error y salió todo muy bien".

Ahora Samuel González ya piensa en el futuro. Está convencido de que no lo llamarán para el Mundial, así que salvo sorpresa, cerrará la temporada en alguna carrera en Portugal pensando ya en la campaña que viene. "Quiero intentar correr alguna Copa del Mundo, para intentar dar un paso más hacia adelante", anuncia: "Si consigo las ayudas necesarias lo tengo claro, porque si realmente quieres destacar tienes que ir fuera, porque corriendo solo a nivel nacional no consigues mejorar". Lo que le sobran son ganas de comerse el mundo, su talento ya lo ha demostrado en Valencia.