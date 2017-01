El Kaleido se pierde entre nubarrones

Un lance del partido disputado ayer en As Lagoas entre el Kaleido y el Universitario de Bilbao. // Ricardo Grobas

El Universitario de Bilbao Rugby consigue en Vigo su primera victoria de la temporada dejando a Kaleido en una situación inquietante. Se presentaba en As Lagoas Marcosende el Universitario de Bilbao como víctima propiciatoria para dar a los locales una dosis de tranquilidad tras la racha negativa que atraviesan. Enfrente el colista, que aún no había logrado la victoria en esta temporada. La consiguió de manera inesperada en Vigo, jugando sin complejos y libre de presión frente a un Kaleido espeso, atenazado, que jugó a base de arreones y salvó finalmente un doble bonus que no apacigua la intranquilidad en la que se ha asentado.

Lo avisaba Norman Maxwell en la previa. El equipo saltaba al campo falto de preparación tras el parón navideño y escaso de efectivos, con bajas importantes y con un banquillo en el que figuraban jugadores de su segundo equipo.

El partido comenzó con un día espléndido en lo climatológico y acabó dejando muchos nubarrones en los locales. No obstante, tras unos primeros minutos de escaso juego, el debutante René Collazo abría el marcador para Kaleido tras una gran ruptura en carrera de Jesús Moure.

Diez minutos después, y tras una inferioridad visitante por amarilla a su primera línea Andoni Lucas, ampliaba el marcador Ignacio Villegas, jugando en el ala en el partido de ayer, tras posar en zona de marca visitante. El partido, con dos ensayos y 10-0 en el marcador, parecía encarrilado, a pesar del escaso juego mostrado. Pero poco antes del descanso, acortaba distancias el Universitario de Bilbao tras ensayo de Unai Mozo que pasaba Wiedemann. Ahí llegaron la intranquilidad y el nerviosismo a los vigueses, con un 10-7 en el marcador al descanso y con el obligado cambio por lesión de Fernando Filgueira.

La segunda parte comenzó con los locales atenazados en su juego y en diez fatídicos minutos veían como los vascos lograban dos ensayos por medio de Wiedemann, pasando ambos el propio jugador, y un golpe de castigo en el minuto 62 que ponía el marcador en 10-24. Los locales, a falta de juego y con todo perdido, tiraron de fuerza y lucha cargando de delantera para acortar rápidamente con un ensayo logrado por Vicente Prieto, que pasaba Riveiro. El marcador señalaba un 17-24 que devolvía la esperanza a los locales en el minuto 64. Sin embargo, un golpe de castigo pasado en el minuto 68 por Wiedemann cortaba de raíz el arreón de los olívicos, distanciandose el Universitario de Bilbao en el marcador por 17-27. Dos minutos después, nuevo cambio por lesión de Mauro González, entrando Miguel Ángel Crespo e inferioridad visitante por amarilla a Carlos Carballo. Ahí lograba reducir ventaja el Kaleido con un cuarto ensayo por medio de Koldo Barandiaran que les daba un punto bonus ofensivo y les permitía lograr el defensivo al señalar el colegiado Belarmino Álvarez el final con el marcador 24-27.

Tras este partido, el Kaleido Universidade de Vigo RC sigue en la octava posición. Buscaba la claridad y acabó dejando nubarrones, con un panorama preocupante, tanto por su juego como por sus bajas, problema acrecentado en la jornada actual en la que tuvieron que retirarse del campo por lesión Fernando Filgueira y Mauro González.

Tampoco será benévolo el calendario, pues el próximo fin de semana se desplaza a tierras vascas para medirse al tercer clasificado, Babyauto Zarautz RT, que encadena tres victorias consecutivas.