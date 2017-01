Iván Feijóo conquista el ansiado título de campeón de España

El corredor Iván Feijóo se proclamó ayer campeón de España júnior de ciclocross tras imponerse al esprint de una carrera táctica, de máxima intensidad y vibrante desde el principio, en la que el integrante del Club Ciclista Maceda Academia Postal Actyon MMR se impuso por un segundo al catalán Jofre Cullel, tras emplear un tiempo de 38:57.35 minutos.

Enfundado en la elástica de una selección gallega que ha protagonizado la competición celebrada el pasado fin de semana en Valencia, el de Allariz pudo celebrar al fin la corona nacional que se le escapó hace un año en Torrelavega y de nuevo el pasado verano, en la disciplina de bicicleta de montaña, a pesar de correr en casa.

"Sabía que si entraba primero en la zona de arena iba a ganar y así fue. Salí por delante de Jofre y por fin pude ganar el campeonato", afirmaba Iván Feijóo mientras saboreaba un título que le dedicó a su familia, y en particular a su padre, así como a su entrenador, Xulio Conde, máximo responsable de la cantera de campeones en la que se ha convertido el CC Maceda.

"Ahora toca luchar en las dos pruebas de la Copa del Mundo que quedan e intentaremos sorprender en el Mundial (se celebra a finales de mes en Luxemburgo) para darle una alegría a España", agregó el joven corredor. Iván Feijóo tomó la iniciativa sobre el soleado circuito valenciano en la segunda de las siete vueltas establecidas, un trazado rápido como ya había podido comprobar el viernes en la carrera que le dio el título por equipos a Galicia. El fuerte ritmo que impuso el ourensano selección a los tres corredores que a la postre se subieron al podio. Un postrero arreón distanció unos metros al vasco Xabier Murias, convirtiendo en un mano a mano entre Feijóo y Cullel la resolución del título nacional.

La última vuelta tampoco sirvió para romper la igualdad entre los dos grandes protagonistas y fue el esprint el que decidió el triunfo de Feijóo, que lograba ese campeonato esquivo que premia el esfuerzo dedicado y alimenta la ambición de un ciclista que comienza a escribir su historia.

La de Iván Feijóo no sería la última alegría gallega y ourensana en Valencia, ya que el cadete Carlos Canal se proclamó subcampeón de España. El de A Limia se lamentaba del resultado. "Un subcampeonato de España siempre es un éxito, pero estando tan fuerte como estaba me sabe a poco. He atacado varias veces, pero no le he dejado. Y cuando él lo ha hecho, ha sido imposible seguirle", explicó.