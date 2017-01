El Celta B empata sobre la campana

El Celta B inició el nuevo año con un empate en el último suspiro ante el Mutilvera gracias al que los pupilos de Alejandro Menéndez sumaron al menos un punto para conservar la tercera plaza en la tabla. Sin embargo, a pesar de la alegría por el tanto de Borja Iglesias en el tiempo añadido, la igualada sabe a poco puesto que los locales desperdiciaron numerosas ocasiones clarísimas para haber logrado un cómodo triunfo. Tras haber perdonado mucho ya en la primera parte, el filial céltico vio cómo los visitantes se adelantaban nada más reanudarse el partido después del intermedio con un gran tanto de Eder casi desde el medio del campo. El empate de Borja Fernández y el aluvión de oportunidades célticas invitaban al optimismo pero, de nuevo, el Mutilvera se puso por delante en el marcador con otro muy buen disparo lejano, en esta ocasión obra de Sebas. Y cuando peor pintaban las cosas y la derrota planeaba ya sobre Barreiro, el Celta B consiguió rescatar al menos un punto con el tanto instantes antes del pitido final de Borja Iglesias.

El conjunto de Alejandro Menéndez pudo marcharse al descanso con el partido ya encarrilado ante un Mutilvera que apenas inquietó la portería defendida por Iván Villar en los cuarenta y cinco minutos iniciales. Porque el equipo local, con las novedades obligadas de Samuel en el centro de la defensa ante la ausencia de Diego Alende y de Ros en mediocampo en el lugar de Gustavo Ledes, dispuso de tres clarísimas ocasiones para haber inaugurado el marcador en este primer tiempo.

Mientras, los visitantes limitaron su bagaje ofensivo en este tramo del encuentro a un tímido intento de vaselina de Dani Ederra a los veinte minutos de juego, que el meta céltico detuvo en dos tiempos sin excesivos problemas, y a un cabezazo a seis minutos para el descanso excesivamente cruzado de Eder tras un buen centro desde la derecha de Mikel Borja.

Y como normalmente el que perdona tanto acaba pagándolo, el conjunto de Alejandro Menéndez se encontró con un terrible jarro de agua fría nada más reanudarse el encuentro tras el descanso. Hicham perdía una pelota sin aparente peligro en mediocampo pero Eder, muy listo, observó la posición adelantada de Iván Villar y probó fortuna con un disparo desde el círculo central que sorprendió a todos. De hecho, jugadores, árbitro y aficionados tardaron unos instantes en asimilar que la pelota había entrado en la portería céltica.

El golpe encajado dejó aturdido al Celta B unos instantes. Alejandro Menéndez había introducido ya una modificación en el intermedio al dar entrada a Juan Mera por Juan Hernández y, con el resultado en contra, no tardó en realizar la segunda, ahora ya mucho más arriesgada. El Celta B era dueño absoluto del partido, encerrando por completo al Mutilvera y acumulando llegada tras llegada a la portería rival. Así, el empate parecía una cuestión de tiempo y no pasó demasiado hasta que se concretó. Juan Mera recogió un balón en la derecha, se deshizo de su par con un par de amagos y tuvo la calidad suficiente para encontrar casi en el punto de penalti a Borja Fernández, quien, esta vez sí, acertó a llevar el balón al fondo de la portería de Edu (1-1, min. 62).

Con tanto tiempo aún por delante y viendo la dinámica del encuentro, el público de Barreiro se las prometía muy felices. Sin embargo, seguía fallando la puntería. Borja Iglesias, tercer máximo goleador de la categoría, confirmaba que no era su mañana al rematar también alto otro pase de la muerte de Hicham (min. 76), apenas un minuto antes de quedarse de nuevo solo ante el portero del Mutilvera y definir con un defectuoso disparo cruzado.

Mientras, los visitantes volvían a encontrar un inesperado premio al recoger Sebas una pelota tras un mal pase de Roger y sacarse de la manga un potentísimo disparo ante el que nada pudo hacer Iván Villar (1-2, min. 79).

El mazazo amenazaba esta vez con ser ya definitivo porque, además, el Celta B continuaba negado ante la portería rival. Hicham se encontraba con otra buenísima intervención de Edu en el enésimo mano a mano desperdiciado por los pupilos de Alejandro Menéndez (min. 84). Y cuando ya parecía perdida toda esperanza, Borja Iglesias se encontró el balón tras una serie de rebotes y, esta vez sí, logró superar al portero del Mutilvera con su disparo cruzado para conseguir el 2-2 con el tiempo de prolongación a punto de cumplirse.