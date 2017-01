El Celta se apunta a otra guerra

Iago Aspas es ahora mismo un agujero negro que absorbe y atrae el juego del Celta. Todo sucede a su alrededor. Incluso para un equipo con un espíritu tan coral como el de Berizzo, que entiende el juego como una labor colectiva y generosa, resulta imposible librarse del influjo decisivo de este prodigioso futbolista que está llenando de razones a quienes siempre vieron en él un talento inmenso, solo pendiente de encontrar la hora de estallar. Cuesta trabajo encontrar en Europa un par de jugadores que puedan igualar su rendimiento en los últimos meses de competición. Ayer, una vez más, el moañés fue determinante para resolver la complicada visita del Málaga a Balaídos e impulsar al Celta hacia la primera victoria liguera de 2017 y meterle de nuevo en la pelea por las posiciones que conceden la clasificación directa para Europa. Pasan las semanas y los de Berizzo se mantienen vivos en todas las guerras programadas a comienzo de curso. Un detalle que habla y bien de la planificación del técnico y de la gestión de esfuerzos que ha venido realizando desde que el verano. Una tarea compleja cuando hay que afrontar meses como este infernal enero que apenas concede tiempo para el descanso.

El Málaga del "Gato" Romero, que hacía su estreno en el banquillo, llegó a Balaídos con la firme intención de hacer daño y pareció tener el partido bien diseñado. Solo se escapó de su control Iago Aspas y por ahí se les fue el partido. Apoyado en la banda derecha -Berizzo dio entrada a Guidetti como referencia en ataque-, las apariciones del moañés fueron un constante incendio para la defensa andaluza, incapaz de echarle mano, de competir con él en velocidad e ingenio. Así sucedió en el minuto siete, después de un buen robo en el medio de Jonny que con rapidez envió el balón en largo. Aspas se tragó por piernas a su marcador y ante Kameni resolvió con la calidad y la suficiencia de quienes se sienten bendecidos. Con un amago dejó tumbado al meta y luego elevó el remate para evitar la aparición de cualquier pierna milagrosa. Un gol que dio tranquilidad a un Celta extraño que había entrado algo alborotado al campo. Es el Málaga un equipo que a veces recuerda al vigués. Que presiona muy arriba, disfruta con los partidos de ida y vuelta y no tiene miedo de conceder espacios a la espalda de su centro del campo. De hecho, tuvo más presencia Rubén Blanco que Kameni durante el tramo inicial del choque, aquel en el que Sandro -una de las grandes sensaciones de este comienzo de campeonato- sacó partido de un par de despistes de Cabral para llevar el miedo a la grada de Balaídos.

Pero el Celta se asentó. Lo hizo sobre todo gracias a la otra gran actuación individual de la tarde. Fue la de Nemanja Radoja. Solo Aspas impide que el serbio sea la gran noticia de la temporada para los vigueses. Ante rivales de entidad como ese Camacho que no hay un solo momento en que se descoloque, Radoja confirmó que el suyo puede ser un reinado de larga duración en Vigo si es que antes no cae algún tiburón sobre él. A su trabajo defensivo ha añadido ahora un manejo y un desparpajo con la pelota que le acerca al modelo ideal de mediocentro. Es tan seguro como vistoso. En un día en que Berizzo concedió descanso a Pablo Hernández, el papel de Radoja creció con la firme colaboración del intermitente Marcelo Díaz, capaz de ejercer de imponente mariscal durante diez minutos y desaparecer los cinco siguientes. Ellos fueron los que bajaron las revoluciones del partido y frenaron el ansia por correr que tenía el Málaga, un equipo que juega a toda velocidad. Un detalle que dice mucho de la capacidad para leer el juego de los de Berizzo que no tardaron en el segundo tiempo de inclinar definitivamente el partido de su lado. Sucedió en otra jugada que retrata al equipo. Iago Aspas-omnipresente y entregado a la causa- tapó la salida del balón del Málaga, peleó por un balón de forma apasionada hasta que consiguió robarlo. A partir de ahí todo ocurrió a gran velocidad. Tres fogonazos. La apertura al costado, el centro preciso de Bongonda -otra vez aportando el belga- y la letal incorporación de Wass al área pequeña para confirmar la versatilidad de este centrocampista capaz de dar equilibrio en cualquier posición que le reserve Berizzo. Con el 2-0 el Celta se sintió tranquilo y feliz. Siguió sufriendo las acometidas del Málaga, que no desfalleció, pero el manejo de la situación fue de los de Berizzo. El técnico incluso retiró a Guidetti para fortalecer el medio del campo con la presencia de Pape en un intento por no agitar un partido que parecía en el saco y que quedó aún más claro a un cuarto de hora para el final cuando Fontás se encontró con un balón en el corazón del área tras una falta ensayada. El catalán, que fue otra de las novedades que Berizzo presentó en el once, remachó a Kameni que recibía su tercer tanto en apenas cuatro disparos entre los tres palos que hizo el Celta.

El partido ya solo dio para que el Málaga marcase un merecido gol gracias a la "generosidad" involuntaria de Wass que cabeceó hacia su propia portería una falta muy bien lanzada por Sandro. La misión ya estaba cumplida. El Celta regresa a la pelea por las posiciones europeas en este comienzo de enero. Un nuevo impulso. Uno más en una temporada en la que a los vigueses se le empiezan a acumular los objetivos. Pero no les asusta llenar su agenda.