El Celta B rescata un punto en el descuento

El Celta B rescató en el descuento un punto ante el Mutilvera (2-2) en el partido disputado esta mañana en Barreiro y con el que el grupo de Alejandro Menéndez saludaba al año nuevo. El tanto de Borja Iglesias evita males mayores y hace solo algo de justicia a un Celta B que mereció mejor resultado y que falló innumerables ocasiones para conseguir la victoria.

El problema del equipo de Menéndez es que siempre fue a remolque en el marcador y que no supo traducir su mejor juego en goles. Durante el primer tiempo los vigueses acumularon opciones que se fueron al limbo. Las más claras tuvieron a sus dos máximos goleadores (Borja Iglesias e Hicham) como protagonistas pero pronto se comprobó que no era su día. Sus errores en el remate y las paradas del meta visitante Edu permitieron al conjunto navarro llegar al descanso con el marcador inicial.

El partido tuvo un momento clave en el comienzo del segundo tiempo cuando Abaurrea sorprendió a Iván Villar con un disparo desde su propio campo que dejó helado al meta de Aldán y también al resto del equipo. Un golazo que no hacía justicia a lo que había sucedido hasta ese momento. El Celta B tardó en asimilar lo sucedido, pero pronto regresó a la carga. Con poco juego por los costados, pero a base de insistir los vigueses volvieron a pisar el área rival y a disfrutar de ocasiones hasta que Borja Fernández culminó en el minuto 62 una gran jugada por la derecha del ataque céltico.

Tuvo el Celta B de nuevo la ocasión de desequilibrar el partido, pero otra vez puso en envidencia sus falta de acierto en el remate o en el pase final. Borja Iglesias comenzaba a desesperarse con sus errores. Y en estas llegó el segundo gol del Mutilvera cuando faltaban solo diez minutos para finalizar el partido. Redoblaron su esfuerzo los de Menéndez hasta que en el descuento Iglesias encontró al fin la portería en un disparo cruzado que hizo justicia solo en parte a los vigueses que se mantienen con este empate en la tercera posición de la tabla.