El Coruxo estrena el año con la enfermería llena de efectivos

El Coruxo será el equipo más madrugador a la hora de retomar el rítmo de la competición tras el parón navideño. Los jugadores entrenados por Rafa Sáez viajaron ayer a Pucela, en donde se medirán, a partir de las 15.45 horas, al Valladolid B en los Anexos de Zorrilla.

El técnico de A Seca recupera para este comienzo de la segunda vuelta a Alberto Domínguez, que volverá a colocarse bajo los tres palo después de un esguince de tobillo que se prolongó más tiempo del debido. En el dique seco continúa Gerardo Rubio, que ni se viste de corto, y Mateo tampoco viajará a Pucela ya que a pesar de haberse incorporado a los entrenamientos con el resto de sus compañeros, todavía no tiene la forma física necesaria para aguantar un partido oficial. De hecho, el pasado miércoles disputó ante el Val Miñor los primeros minutos tras su lesión, por lo que el cuerpo técnico se ha tomado su regreso con calma para que no vuelva a recaer.

Pero los problemas del equipo vigués no se quedan ahí, pues cuando lo habitual en un parón es que el equipo recupere a jugadores lesionados, en el Coruxo es al revés, pues perdió a Miguel Villarejo y Antón de Vicente. El primero de ellos con un problema en el pie y el segundo en la rodilla, por lo que al técnico vigués se le complican más las cosas, teniendo que introducir cambios en defensa y en el medio centro.

Si a todo este le unimos las bajas definitivas de Caloi y Javi Fernández, la situación de esta semana es bastante desesperante, teniendo en cuenta que se van medir a uno de los equipos más en forma del campeonato y que aventaja a los vigueses en siete puntos.

Sin embargo las cosas tampoco le van bien al equipo entrenado por el vigués Rubén Albés, que no podrá contar esta tarde con Higinio, Renzo y Samanes que son bajas por lesión. En la lista el técnico ha incluido a Mayoral y Anuar, aunque hasta el último momento no sabe si podrá contar con ellos ya que vienen de estar lesionados y todavía no están del todo recuperados. De hecho, Albés ha tenido que convocar a cuatro jugadores del equipo de División de Honor juvenil para poder completar la convocatoria.

Los jugadores del Coruxo realizaron ayer por la mañana la última sesión de entrenamiento en el campo de Fragoselo. Antes de comenzar la sesión, jugadores y cuerpo técnico estuvieron reunidos en el vestuario viendo vídeos y analizando al rival de esta tarde.

Ya sobre el campo, el equipo trabajó primero la parte física para posteriormente practicar algunos sistemas, finalizando la sesión con un partidillo a medio campo. A primera hora de la tarde, los jugadores se subieron al autocar para viajar hasta Valladolid, cargando en las bolsas ropa de abrigo pues a la hora del partido está prevista una temperatura baja, por lo que los técnicos les avisaron que llevaran guantes y todo tipo de ropa de abrigo.

Pero no todo van a ser cosas malas, pues el Coruxo será el primer equipo en estrenar el nuevo césped sintético de los Anexo de Zorrilla, cuya obra terminó de ejecutarse esta semana y éste será el primer partido que se dispute en este superficie.