Berizzo. "El plan ha cambiado, nuestra prioridad ahora es la Liga"

Después de encarrilar de forma brillante el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey con una goleada en Mestalla, Eduardo Berizzo, técnico del Celta, vuelve a dar prioridad a la Liga, con el duelo que enfrentará en Balaídos al equipo vigués contra el Málaga, primero del año 2017 en el torneo regular.



"El plan ha cambiado", ha asegurado el preparador argentino en rueda de prensa tras el último entrenamiento previo al encuentro. Y ha precisado: "Necesitamos elevar nuestra puntuación y la prioridad será ahora la Liga con los dos partidos que vamos a tener en casa".



Tras explicar que habría pocos cambios en la alineación, Berizzo se mostró confiado en que su equipo mantenga ante el equipo andaluz el nivel de juego desplegado en Valencia. "Venimos de un partido muy bueno, en el que nuestra presión alta fue muy efectiva pues provocó errores defensivos del rival y nos dio goles y al mismo tiempo nuestro comportamiento defensivo fue muy ajustado. Contra el Málaga debemos jugar de la misma manera, buscando la victoria respetando nuestra forma de jugar. Después el resultado vendrá", ha dicho.



El entrenador del Celta no cree que el rival vaya a ser más frágil por el hecho de estrenar técnico en Balaídos y sospecha que el equipo que pondrá en liza el Marcelo Romero, el nuevo preparador del Málaga, será muy parecido en su forma de jugar al que el equipo andaluz tenía con Javi Gracía, de quien Romero fue segundo de abordo. "El Málaga cuenta con un centro del campo muy fuerte y atacantes rápidos y habilidosos, habrá que estar muy atentos y no exponernos a pérdidas de balón peligrosas", ha advertido.



El preparador celeste se ha referido también con esperanza y cierta resignación a las gestiones que el club viene haciendo para reforzar la plantilla en el mercado de invierno. "Hay frentes abiertos y esperamos conseguirlo, pero no es fácil fichar en el mercado de invierno jugadores que mejoren lo que tenemos. Pero en eso estamos", ha destacado. "Estamos en el plan de hacerlo y esperamos contar con ellos lo antes posible", ha agregado Berizzo, que ha condicionado las salidas a la llegada de refuerzos.





El entrenador del Celta ha convocado para el partido frente al Málaga a 18 futbolistas. Orellana y Carles Planas causan baja por lesión (los dos han mejorado y podrían reaparecer entre semana en la Copa) y Roncaglia está sancionado. A mayores, Berizzo ha descartado a Lemos, Costas y Naranjo por decisión técnica. La lista está integrada por Rubén Blanco, Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Gustavo Cabral, Andreu Fontás, Sergi Gómez, Jonny Castro, Nemanja Radoja, Marcelo Díaz, Pape Cheikh, Daniel Wass, Pablo Hernández, Pione Sisto, Theo Bongonbda, Josep Señé, John Guidettu Iago Aspas y Giuseppe Rossi.