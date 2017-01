Wass: "No podemos relajarnos"

El centrocampista celeste Daniel Wass ha valorado este mediodía, tras el multitudinario entrenamiento celebrado por el Celta en A Madroa, el gran resultado conseguido por el equipo en el primer asalto de los octavos de final de la Copa del Rey la víspera en Mestalla, aunque ha advertido que la eliminatoria no está todavía resuelta. "Hemos jugado un muy buen partido y el 1-4 es un gran resultado, pero nada está aún decidido. El Valencia es un equipo muy fuerte", ha asegurado el danés en rueda de prensa.

Wass, que ya ha marcado en las tres competiciones en las que el Celta sigue en liza, se han mostrado contento con el gol anotado al Valencia al más puro estilo de delantero centro, pero ha destacado que él concede más valor al rendimiento colectivo que al individual. "Estoy contento con el gol y por haber marcado en las tres competiciones, pero lo verdaderamente importante no es quién marca, sino ganar el partido", ha dicho.

Aunque el propio entrenador del Valencia, Salvador González, "Voro", ha reconocido que remontar la eliminatoria en Balaídos "es prácticamente imposible", Wass no da nada por sentado."Nada es imposible. Evidentemente un 1-4 es un resultado muy difícil de remontar, pero no imposible. No podemos relajaros", ha destacado.

El medio céltico, no obstante, prefiere centrarse en el próximo compromiso liguero del domingo ante el Málaga en Balaídos. "Lo más importante es el partido del domingo", ha manifestado Wass,, que confía en que el Celta aproveche su condición de local en los dos próximos encuentros del torneo regular ante el Málaga y el Deportivo Alavés para avanzar hacia puestos europeos. "Necesitamos los puntos y son dos partidos muy importantes", ha señalado.