El Celta se impone asaltar Mestalla

A río revuelto, ganancia de pescadores. Con esta idea en mente afronta el Celta el primer asalto de los octavos de final de la Copa del Rey que esta tarde (Mestalla, 19.00 horas, Bein Sport) le enfrenta a un Valencia herido de muerte. El conjunto de Eduardo Berizzo comparece en el coliseo valencianista decidido a aprovechar la monumental crisis institucional y deportiva que atraviesa el conjunto valenciano para encarrilar una eliminatoria que, sobre el papel, se les ha puesto a pedir de boca. Rara vez volverá a encontrarse el Celta a un Valencia en semejante estado de inseguridad.

Al conjunto che se le acumulan los problemas. A los pésimos resultados cosechados por el Valencia en la Liga, donde ronda el descenso, se suma la dimisión el pasado viernes de su técnico, el italiano Cesare Prandelli, por divergencias con la política de fichajes del club después de ventilar en público las miserias de una plantilla que ha rendido muy por debajo de las expectativas y que llega al choque divorciada de su exigente afición.

Un cúmulo de contratiempos que se acentúa por la fragilidad defensiva con que el Valencia llega al partido. El sucesor de Prandelli, Salvador González, Voro, se ve obligado afrontar el choque con la defensa en precario, ya que no podrá contar con ninguno de sus cuatro centrales. Eliquiam Mangala y Ezequiel Garay y Aderllan Santos están sancionados y Aymen Abdenour está concentrado con la selección de Túnez para disputar la Copa de África. A estas cuatro significativas ausencias hay que agregar, por lesión, las de José Luis Gayá, el lateral izquierdo titular, la del delantero Luis Almeida, Nani, y la del centrocampista Fede Cartabria, que ha pedido al técnico que no lo convoque porque no se encuentra anímicamente capacitado para disputar el encuentro.





Con este sombrío panorama, Voro ha tenido que echar mano de los jugadores del filial: Javi Jiménez, Lato y Sito, además del portero Sivera, pues el técnico ha decidido convocar para el choque a sus tres porteros. Como contrapartida, el preparador valencianista recupera al centrocampista Dani Parejo, cuestionado después de difundirse en vídeo una salida nocturna que le privó de jugar el anterior choque copero ante el Alavés.

La magnitud de la crisis del Valencia contrasta con el apacible momento deportivo en el que el Celta llega al partido. El cuadro celeste inicia el año en un estado fútbolístico brillante y confortablemente posicionado en las tres competiciones que tiene por delante: a rebufo de los puestos europeos en la Liga, clasificado para los dieciseisavos de final de al UEFA Europa League (UEL) y sumamente ilusionado con la posibilidad de llegar también este año muy lejos en la Copa del Rey.

Por este motivo, el preparador celeste alienará en Mestalla un once de las máximas garantías, decidido a conseguir en resultado que le permita certificar el pase a los cuartos de final la próxima semana en Balaídos. La Copa se ha convertido ahora mismo en la prioridad del técnico y de los jugadores célticos, que en los últimos semanas han proclamado su intención de alcanzar este curso la final que se les resistió la pasada temporada.

Con esta premisas, Berizzo no se dejará nada (o casi nada) en el armero. Apenas a Rubén Blanco, el portero titular en la Liga, que cederá el testigo en la Copa a Sergio Álvarez. La defensa será la titular, con Mallo y Jonny en los costados y Cabral y Roncaglia moviéndose en la zona central. La ausencia de Orellana, que finalmente no se ha recuperado para el choque -tampoco lo han hecho Planas y Beauvue y Sergi Gómez se ha caído a última hora de la lista por enfermedad- plantea dudas sobre quién ocupará la banda derecha.

Las opciones son numerosas. El técnico bien puede optar por fortalecer el medio campo situando a Wass en la banda derecha, con Marcelo Díaz y Radoja en el doble pivote, Pablo Hernández de enganche con Aspas y a Bongonda en banda izquierda o bien apostar por un doble nueve desplazando a Iago Aspas a la banda derecha para situar a John Guidetti como delantero centro con la idea de aprovechar la precariedad del centro de la defensa rival.

No puede descartarse una tercera opción de jugar con dos extremos naturales, esto es, con Bongonda y Sisto arrimados a los flancos y Aspas como delantero centro, lo que sacaría del once a Radoja o a Marcelo Díaz, pues tanto Wass como Pablo Hernández son apuestas seguras.

Con uno u otro traje, en todo caso, está convencido el Celta de superar una eliminatoria que se le ha resistido en el pasado, pues los célticos tan solo han superado al Valencia en una de los ocho enfrentamientos coperos que han disputado en el pasado.