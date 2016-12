Eduardo Berizzo: "Necesitamos reforzarmos, aumentar el nivel y el número"

Eduardo Berizzo alzó más la voz ayer para reclamar refuerzos en el mercado de invierno. Lo había insinuado en sus últimas comparecencias en A Madroa pero la mediocre actuación que ofreció su equipo ayer le llevó a exponer abiertamente a la directiva la necesidad de mejorar una plantilla que se mantiene en las tres competiciones.

"A partir de mañana imaginaré conversar de este tema. Si queremos ir a más, necesitamos reforzarnos, aumentar el nivel y el número. Encontramos ausencias en algunos lugares, como el volante ofensivo o la banda derecha, que por lesión no la tenemos cubierta. Lo conversaremos en función de nuestras posibilidades. No podemos gastarnos lo que no tenemos. Debemos analizar caso por caso. No todos los casos ni las posiciones son las mismas. Es un tema que postergamos hasta mañana", explicó Berizzo en la rueda de prensa, en la que también advirtió que no podrá contar de momento con Beauvue. " Su proceso va lento y hay que tener en cuenta su lesión", dijo el técnico sobre el atacante guadalupeño.