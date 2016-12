Copa del Rey | Celta y Santi Mina, nuevo reencuentro en octavos de final

Los octavos de final de Copa del Rey supondrán el reencuentro del Celta con Santi Mina y Rodrigo Machado. Los dos atacantes del conjunto que dirige Prandelli pondrán a prueba las aspiraciones de los vigueses en una competición tan ilusionante para ellos como es el torneo del KO.

El delantero vigués no goza del protagonismo de su primera temporada como valencianista. Llegó hace año y medio tras abonar el Valencia su cláusula de rescisión. Al mando de Berizzo, Santi Mina confirmó que era uno de los atacantes de España con más futuro del fútbol español. Este curso el excéltico no está gozando de la confianza de Prandelli. No es titular y un sector de Mestalla ha criticado duramente su aportación desde el banquillo.

El caso de Rodrigo Machado es diferente. El brasileño es un habitual en el once del preparador italiano. En Balaídos provocó el penalti que transformó Dani Parejo y en la eliminatoria de Copa fue fundamental para que el Valencia eliminase al Leganés. Es el máximo realizador del equipo en Liga -con cuatro tantos- y uno de los que más minutos ha disputado.