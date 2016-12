La magia de Marcelo Díaz vale otra ronda de Copa

El Celta hizo los deberes. Un destello de Marcelo Díaz fue suficiente para firmar la clasificación a los octavos de final de Copa del Rey. El internacional chileno ejecutó con maestría un libre directo que permite al conjunto vigués despedir 2016 con un triunfo. Ese tanto fue lo más destacado de un equipo que acabó firmando un mal final de partido, un desenlace en el que Sergio Álvarez evitó en dos ocasiones que el UCAM Murcia volviera a tener vida en la eliminatoria.

Berizzo ya pronosticó que no habría una rotación masiva. El argentino realizaba cinco cambios en el once. Refrescaba la portería y el ataque. También daba descanso a Daniel Wass. El Celta no quería sufrir sobresaltos. Tenía un once de garantías para sellar el billete en la siguiente ronda copera. El UCAM Murcia, por su parte, estrenaba nueva etapa. Francisco debutaba en el banquillo universitario. Lo hacía con el reto de intentar dar la campanada en Balaídos. El golazo de Marcelo Díaz derribó todo tipo de reacción visitante.

El tanto del "5" celeste refrendó el dominio que ejercía el Celta con la posesión. Poco después de abrir el marcador, Nemanja Radoja dispuso de otra ocasión para dejar ya sentenciada la eliminatoria. Sin embargo, el serbio no estuvo acertado en la finalización de una preciosa jugada colectiva. El equipo vigués no mostraba el nivel de San Mamés. Tampoco estaba necesitado ni exigido frente a un UCAM Murcia que apostaba por sorprender a Sergio Álvarez a la contra.

El partido transcurría sin sobresaltos. En la reanudación el Celta siguió dominando el esférico. En los primeros minutos del segundo acto ejerció un monólogo con la pelota. Sin embargo, el equipo vigués se fue relajando con el paso de los minutos. Las vacaciones ya estaban en el horizonte. Berizzo retiraba del tapete al Tucu Hernández, a Señé y a Cabral. Los vigueses apostaron entonces por defender con la posesión. Por no arriesgar. Ese nuevo rol estuvo acompañado por un descenso en la intensidad, en la tensión, un debilitamiento que aprovechó el UCAM Murcia para poner a prueba a Sergio Álvarez. Dos intervenciones del Gato de Catoira en los minutos finales evitaron que el conjunto universitario se metiera de nuevo en la eliminatoria. Lo mejor, el resultado y el golazo que regaló Marcelo Díaz para poner la guinda a un 2016 inolvidable y afrontar un ilusionante año nuevo vivo en las tres competiciones.

Ficha técnica:

Celta: Sergio; Hugo Mallo, Cabral (Fontás, 83´), Sergi Gómez, Jonny; Radoja, Marcelo Díaz, Tucu Hernández (Wass, 62´); Señé (Bongonda, 79´), Pione Sisto y Rossi.

UCAM Murcia: Biel Ribas; Tekio, Unai Albizua, Hugo Álvarez, Morillas; Juande, Basha; Collantes, Natalio (Imaz, 71´), Vicente (Nono, 63´); y Jona (Pallarés, 76´).

Gol: 1-0: Marcelo Díaz (30´).

Árbitro: Vicandi Garrido (comité vasco) Mostró tarjeta amarilla por parte del Celta a Tucu Hernández mientras que por parte del UCAM Murcia vio cartulina amarilla Morillas.