El Celta quiere huir de los sobresaltos

El Celta espera al UCAM Murcia con las orejas tiesas y decidido a apartar de su entorno cualquier síntoma que invite a la relajación o la confianza. Los vigueses persiguen esta tarde en Balaídos (20:00 horas, Bein LaLiga) la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey con el soporte que supone el 0-1 conseguido hace tres semanas en la vieja Condomina. Un resultado que le permite encarar el duelo con cierta tranquilidad, pero que le obliga a mantener la máxima seriedad para no llevarse un susto inesperado.

Berizzo ha manejado un discurso contundente en la víspera orientado a no perder la concentración justo cuando la competición se asoma al frenético mes de enero que puede volver a desatar la ilusión en la ciudad, como sucediera hace un año cuando el Celta regresó a unas semifinales. El técnico no ha querido facilitar la lista de convocados y lo hará a la conclusión de la suave sesión de trabajo de hoy en A Madroa. Previsiblemente en la alineación habrá algunos de los jugadores menos habituales esta temporada -como ya sucediera en Murcia- aunque el entrenador ha dejado claro que también habrá muchos de los habituales y que el equipo será competitivo.

Quien seguramente no estará en el once inicial (y ya veremos si en la convocatoria) es Iago Aspas. El delantero moañés, en pleno estado de gracia, sufre una sobrecarga en el sóleo y en el entrenamiento de hoy evaluarán la posibilidad de que forme parte de la lista de convocados. Seguro que Berizzo le gustaría tenerle a mano ante cualquier eventualidad. Ahora mismo el moañés no tiene freno ni límite, se codea en lo alto de la tabla de goleadores con Ronaldo, Suárez o Messi y su rendimiento lejos de frenarse o menguar, crece cada jornada que pasa. Pero sería absurdo correr el mínimo riesgo con un futbolista tan determinante cuando dentro de poco más de diez días habrá que afrontar nuevos retos. En ese sentido, pocas certezas hay sobre el equipo. Una de ellas es la presencia de Sergio Alvarez en la portería después de que Rubén Blanco parezca haberse hecho con la titularidad tanto en Liga como en la Europa League. Hugo Mallo, que se perdió cuatro partidos por sanción, debería repetir y gente como Sergi Gómez, Fontás o Pione Sisto, que no están siendo titulares en Liga, podrían tener su ocasión frente a los murcianos. Naranjo o Lemos son otros de los futbolistas que hoy deberían asomar en el once inicial del entrenador argentino.





El equipo llega dispuesto a olvidar cuanto antes el revés sufrido hace unos días en San Mamés donde en uno de los mejores partidos de la temporada -e incluso de los últimos años- el Celta sufrió un cruel castigo en los últimos minutos para perder un partido que debería haber ganado de forma contundente. Berizzo habló ayer del orgullo que le generan ese tipo de actuaciones e instó a buscar nuevos retos en una competición que resulta de su agrado y donde cree que por la especial filosofía del Celta, las posibilidades de avanzar y crecer son grandes: "Somos un equipo temible en las eliminatorias de ida y vuelto y por eso tengo grandes esperanzas tanto en la Copa del Rey como en la Europa League". Para ello no puede abrir la puerta a la sorpresa. El 0-1 de la ida en Murcia constituye un buen colchón, pero no tan mullido como se pueda pensar. El UCAM, en las profundidades de Segunda, estrenan entrenador en Balaídos tras la llegada de Francisco a su banquillo. El duelo ante el Celta es su presentación en sociedad.