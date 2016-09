Berizzo: ´Nos falta encontrar fluidez, aceite entre nosotros´

Berizzo habla de paciencia y de huir de la presión sobre sus jugadores ante el partido que mañana enfrentará al Celta contra el Sporting de Gijón en Balaídos (20.00 horas). “Este arranque nos pone a prueba”, admite. Sin embargo, el técnico argentino destaca la importancia de sumar tres puntos que alejen al equipo vigués de la penúltima posición en la tabla tras haber sumado únicamente un empate en las cuatro primeras jornadas de Liga. Sostiene que no es agradable verse en esa posición en la tabla clasificatoria, pero confía en revertir esa situación, pues ha comprobado que el juego de su equipo mejora y que comienza a parecerse al que el curso pasado le llevó a concluir en la sexta plaza y le convirtió en la sorpresa del campeonato. A pesar de ese gran rendimiento, aquella plantilla céltica y la actual están confeccionadas para pelear por la permanencia, según el técnico, a pesar de las ilusiones que se puedan generar en buena parte de la afición al ver al equipo compitiendo en Europa. “Nos falta encontrar fluidez, aceite entre nosotros para volver a jugar como antes”, declara tras el entrenamiento en A Madroa.

Sobre el Sporting, Berizzo apuesta por la paciencia para superar a un rival que define como un equipo “ordenado e intenso”, además de poseer mucha movilidad en el ataque. Confía en que el Celta realice una actuación como la de Pamplona, donde a sus jugadores solamente les faltó acierto en el remate para sumar el primer triunfo. En ese sentido, el técnico argentino no se siente preocupado por la falta de gol de su equipo, que solo suma un tanto en lo que va de campeonato, porque entiende que el caudal ofensivo ha mejorado, como se pudo comprobar en El Sadar.

Respecto al posible once, Berizzo no dio pistas, ni siquiera la lista de convocados, pues el equipo realizará mañana por la mañana una suave sesión de entrenamiento. En la enfermería continúan Orellana, Beauvue, Planas, por los veintiún jugadores restantes están disponibles para enfrentrarse al Sporting de Gijón, que esta tarde (18.00 horas) entrenará en A Madroa. Apunta Berizzo que no habrá muchas rotaciones con respecto al once que empató ante Osasuna y que Marcelo Díaz no está todavía para salir desde el inicio, a pesar de contar con el alta médica.