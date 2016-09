Sebastián Rodríguez, 'Chano': "Estos Juegos me han dado más motivos para seguir en la brecha"

Sebastián Rodríguez, 'Chano', cerró su participación en los Juegos Paralímpicos de Río con dos cuartas plazas (en 50 y 100) y un quinto lugar (200), llevándose tres diplomas paralímpicos. Esta vez el vigués no pudo subirse al podio pero sigue siendo el deportista masculino español con más medallas olímpicas de la historia: ocho oros, cuatro platas y cuatro bronces. Quedarse fuera del podio, no lo oculta, ha supuesto una decepción, pero no le resta ánimos para seguir en la brecha. Aún queda Chano para rato y la retirada es algo que no pasa por su cabeza.

- Otro cuarto puesto en la final de 100 estilo libre y se va de Río sin medalla...- De nuevo no pudo ser....