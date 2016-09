Berizzo: ´No tenemos más presión que la que nosotros mismos nos ponemos´

Eduardo Berizzo ha convocado a sus 23 futbolistas disponibles para el importante encuentro de mañana en El Sadar frente a Osasuna, en el que el Celta busca sumar sus primeros puntos en la Liga. El técnico, que volverá a hacer rotaciones pensando en el partido del próximo miércoles en Balaídos frente al Sporting de Gijón,se deja apenas en Vigo a sus tres jugadores lesionados: Claudio Beauvue, Carles Planas y Fabián Orellana.



Pese a que el Celta marcha colista sin haber sumado un punto después de tres partidos, Berizzo asegura que el equipo no llega al partido contra Osasuna especialmente presionado por la falta de resultados y señala que su prioridad es encontrar y sostener el fútbol que puede conducir a su equipo a la victoria. "No tenemos más presión que la que nosotros mismos nos pongamos y siempre nos ponemos la máxima", ha asegurado el téncico, que no ve aún listo a Marcelo Díaz para jugar y probablemente dé descanso a Sergio Gómez. "Iremos a jugar un buen partido y hacer lo posible para ganarlo", ha añadido.