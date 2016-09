Felipe Miñambres: "No podemos ser un equipo tan cambiante"

Felipe Miñambres compareció a mediodía en A Madroa para repasar la actualidad del equipo. El director deportivo del Celta ha calificado de "malo" el arranque en la Liga firmado por el equipo, cuyo rendimiento inicial, ha dicho, "ha estado por debajo de lo esperado. Es una situación que no esperábamos, nuestro casillero de puntos está a cero y lo único que esperamos es mejorar en los próximos partidos y tratar de conseguir puntos", ha señalado. "La situación no agrada pero tenemos que saber convivir con ella y mejorar", ha añadido.

El responsable de los fichajes del equipo vigués espera que la reacción comience ya con el partido europeo de este jueves frente al Standard de Lieja y sobre todo con la visita del domingo a El Sadar, donde Miñambres espera que el Celta sume sus primeros puntos en la Liga. "Nos habremos equivocado si queremos mirar más adelante", ha afirmado.

Felipe Miñambres se mostrado "contento" con los cinco fichajes firmados este verano para reforzar el plantel, pese a que todos ellos iniciaron en el banquillo el último partido contra el Atlético. "El míster es el que decide los que tienen que jugar", ha sentenciado el director deportivo, que ha considerado el dato "anecdótico".

El director deportivo celeste ha reconocido que le preocupa más el irregular juego del equipo que el calendario aunque confía en una rápida reacción, si el rendimiento de los futbolistas es el adecuado. "No podemos ser un equipo tan cambiante", ha admitido. Felipe Miñambres no ocultado la dificultad de encontrar en el mercado un sustituto para Nolito pero ha restado importancia a la ausencia del sanluqueño. "No se trata de un jugador, sino de un equipo. Si a un equipo le quitas un jugador importante lo sufre, pero nos equivocamos al hablar de un jugador que ya no está. Tenemos que olvidarnos de lo que no tenemos y centrarnos en lo que tenemos.Hay jugadores para no pensar en el pasado", ha asegurado.

El director deportivo céltico ha señalado, en este sentido, que tanto el entrenador como él mismo están "contentos" con el actual plantel, a pesar de que algunas operaciones, como la del diez específico, se han visto frustradas y el club no ha complacido la petición del Berizzo de contar con un tercer portero. "Estamos contentos con lo que tenemos", ha afirmado Miñambres, quien se ha mostrado convencido en que la plantilla podrá competir con solvencia en las tres competiciones "si cada jugador da el máximo de sí mismo".

Finalmente, a lal hora de hablar de objetivos, Miñambres ha reconocido que el club piensa en la permanencia, pero ha abogado porque el equipo se plantee objetivos a corto plazo, que de momento ha fijado en los próximos partidos ante el Standard de Lieja y el Osasuna.