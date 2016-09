Celta y Atlético buscan el primer triunfo

Balaídos estrena horario en un clásico moderno que medirá la capacidad de recuperación de dos de los equipos españoles con más internacionales en sus filas. Celta y Atlético de Madrid vuelven a verse las caras tras el cuádruple enfrentamiento del pasado curso, de los que los célticos salieron airosos en la Copa del Rey y los rojiblancos en la Liga. Será, además, el séptimo duelo entre Berizzo y Simeone, dos técnicos argentinos que profesan el mismo interés por el juego intenso pero con distinto plan en el manejo del balón. El Celta vive a partir de la pelota, el Atlético únicamente la busca para atacar. El italiano Giuseppe Rossi es la principal novedad en la convocatoria de Berizzo, que pierde para este compromiso a Orellana y a Guidetti, la pareja que fabricó el gol de la esperanza en el Bernabéu por sumar el primer punto del campeonato. Pero, como ocurrió ante el Leganés, los celestes regresaron de Madrid con otra derrota. Tampoco el Atlético puede presumir de inicio de Liga, pues tuvo que conformarse con un empate en Butarque y otro ante el Alavés, dos de los recién llegados a la máxima categoría. El excéltico Augusto Fernández es la ausencia más notable en la lista del Cholo Simeone.

Como ocurrió en la visita del Atlético a Vigo en enero pasado, parte de la atención del partido entre celestes y rojiblancos está centrada en la meteorología, al menos para los aficionados de Tribuna. Esta grada de Balaídos en construcción continúa sin techo, por lo que la posible presencia de lluvia añadiría más incomodidades a las ya previstas en un partido con horario inglés (13.00 horas), que ambos equipos afrontan con miedo a los efectos del "virus FIFA".

Los partidos internacionales de estas dos últimas semanas han dejado mermado al Celta, que perdió a Orellana para todo el mes. El chileno sufrió una lesión de fibras en un entrenamiento con su selección. Además, Guidetti, que jugó con Suecia, se ha quedado de permiso en su país ante su inminente paternidad. A estas bajas hay que añadir la de Marcelo Díaz, ausente en el Bernabéu, que no se ha recuperado a tiempo para entrar en una convocatoria en la que Andreu Fontás y David Costas no están incluidos por decisión técnica. Planas, Beauvue y Rubén Blanco continúan lesionados.

Así, Berizzo completa la lista de dieciocho futbolistas con Pape Cheikh, que disfrutó de minutos en el Bernabéu, y en la misma ha incluido por primera vez al lateral Álvaro Lemos y al atacante Giuseppe Rossi. El italiano, último de los cinco fichajes del equipo vigués en el mercado de verano, se perfila como titular. El exfutbolista del Villarreal y el Levante tiene la oportunidad de estrenarse en un segundo campeonato de Liga en apenas unas semanas, pues jugó con la Fiorentina en la primera jornada de la Liga italiana. Rossi cuenta hoy con muchas opciones de entrar en el once del Celta, debido sobre todo a las ausencias de Orellana y de Guidetti, además de que Pione Sisto regresó a Vigo con mucha carga de minutos con la selección sub 21 danesa y Berizzo tendrá en cuenta eso al elegir el once titular.

Teniendo en cuenta que un rival como el Atlético de Madrid exige al rival reforzar el centro del campo, pues es ahí donde los de Simeone plantean la batalla decisiva por la posesión del balón, el Celta apostará esta vez por tres delanteros, como ante el Real Madrid. En ese caso, Aspas podría situarse por la banda derecha, con Rossi en la posición de ariete pero intercambiando espacios con el moañés, mientras que Bongonda repetiría como extremo izquierdo. Tampoco se descarta la presencia de Sisto o de Naranjo.

Radoja, Hernández y Wass son los principales candidatos a formar la línea medular, como en el Bernabéu. Otro de los posibles cambios con respecto al último partido de Liga podría estar en el eje de la defensa. Es probable que Sergi Gómez forme pareja con Cabral, con lo que Roncaglia estrenaría banquillo por primera vez, pues apenas ha compartido dos entrenamientos con sus nuevos compañeros tras jugar con la selección argentina. Hugo Mallo y Jonny seguirán cubriendo los flancos de la defensa, que resguardará la portería de Sergio Álvarez.

Berizzo quiere para hoy "un once que necesita ser muy fuerte ante un equipo muy sólido y rocoso, que sufre de lo mismo que nosotros, tal vez por aportar muchos jugadores a las selecciones. Pero lo que lo distingue es su intensidad, su solidez como equipo. Debemos equiparar esa solidez que posee nuestro rival". La lista de convocados del entrenador céltico la completan el portero suplente Iván Villar, Lemos y Señé.

El Celta, que mantenía en la Liga una trayectoria inmaculada en casa desde la derrota contra el Atlético, quiere olvidar el tropiezo ante el Leganés y sumar tres puntos que le aparten de las últimas posiciones de la clasificación.

Para ello, el equipo del Toto Berizzo tendrá que superar a un Atlético de Madrid que se presenta en Vigo con parecidas necesidades en la tabla. Dos empates en el arranque de Liga le han alejado peligrosamente de sus rivales directos por ocupar la cabeza de la competición: Barcelona y Real Madrid.

La falta de gol -el único anotado hasta ahora por los rojiblancos es de Gameiro- podría situar a Fernando Torres como titular de un equipo que apenas ha creado ocasiones. Ello animaría a Simeone a apostar por tres atacantes, con Griezmann y Carrasco por las bandas. El centro del campo estaría formado por Gabi, Saúl y Koke. En la defensa jugarán probablemente Juanfran, Savic, Godín y Filipe Luis, con Oblak en la portería. Con una de las mejores plantillas de los últimos tiempos, el Atlético acude a Vigo para reivindicar su papel estelar en la Liga, título que se adjudicó hace tres años. Ante el Celta de Berizzo le espera un día complicado.