El Atlético desarma al Celta

El Atlético del 'Cholo' deshilachó al Celta por todas sus costuras. El conjunto celeste no fue capaz de contener a un conjunto rojiblanco, desatado en la segunda mitad en la que marcó cuatro goles. Los hombres de Berizzo, que fueron mejores en la primera mitad y dispusieron de un par de ocasiones claras para adelantarse, se vieron completamente superados cuando el Atleti subió un par de marchas tras el descanso. La defensa celeste hizo aguas y encajó una goleada que escoció mucho al celtismo, que se resignó, impotente, mientras caía un tanto tras otros con la misma fórmula: centro desde la banda derecha, remate de un jugador solo dentro del área y gol. Segunda parte para olvidar del Celta, manso en defensa, inexistente en el centro del campo y descontrolado en ataque.

Ninguno de los dos contendientes fue el dominador claro de los primeros cuarenta y cinco minutos. Celta y Atlético se intercambiaron la batuta por fases del primer tiempo. Sin embargo, fueron los celestes quienes pudieron haberse llevado el gato al agua. Señé, a los diez minutos, y Bongonda, poco después de la media hora, tuvieron en sus botas la oportunidad de adelantar a los locales en el marcador. El primero, tras un gran desmarque, definió mal ante Oblak y envió la pelota contra el lateral de la red. El belga, que había superado por velocidad a Savic, cruzó en exceso y su remate salió rozando el palo izquierdo de la portería rojiblanca. De los visitantes poco se supo en ataque. Tan solo un par de remates de Griezmann y Godín que entrañaron poco peligro para Sergio.

Pero en la segunda parte el panorama cambió completamente. Entre que el Celta salió dormido des vestuario y que los madrileños entraron enrabietados, solo hubo dos colorres sobre el césped: el rojo y el blanco. Los del 'Cholo' aumentaron su intensidad y no dejaron pensar a los locales. Fue a partir de ahí cuando el Atlético hizo lo que mejor sabe hacer. Castigar a su rival con balones aéreos. A los ocho minutos Griezmann puso un centro medido desde el flanco derecho a Koke en el segundo palo, que empujó el balón a placer. Wass no llegó a tiempo para defender al internacional español. No tardaron en empeorar las cosas. Berizzo quitó a Wass por Rossi -que se estrenó con la camiseta celeste- y echó por tierra cualquier esperaza celeste de crear juego. Radoja y el 'Tucu' se vieron completamente superados por las ordas colchoneras, que campaban ante el área del Celta a sus anchas. Y así fueron llegando los goles. Cada uno un calco del anterior. Centro desde la derecha y gol. El segundo y el tercero los anotó Griezmann y Correa, cuando los celestes buscaban el tanto del honor, zumó el cuarto al marcador.

Derrota para olvidar de los de Berizzo, que sin embargo tendrán que tener muy presentes sus errores para reponerse la próxima semana ante Osasuna. El Celta, que hoy volvió a decepcionar a su afición en Balaídos, sigue sin puntuar esta temporada tras tres jornadas.

Ficha técnica:

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral. Sergi Gómez, Jonny; Radoja, Wass (Rossi, min.66), Hernández, Bongonda (Pape, min.84), Señé (Sisto, min.74) y Aspas.

Atlético de Madrid: Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luís; Carrasco (Correa, min.66), Gabi (Tiago, min.81), Saúl, Koke; Torres (Gameiro, min.61) y Griezmann.

Goles: 0-1 Koke, min.52; 0-2 Griezmann, min72; 0-3 Griezmann, min.79; 0-4 Correa, min.88.

Árbitro: Jaime Latre (colegio aragonés). Amonestó a Señé por parte del Celta, y a Gabi y Correa por parte del Atlético de Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la primera tercera de la Liga Santander disputado en el estadio municipal de Balaídos ante unos 18.000 espectadores. Antes del partido el club gallego homenajeó a la piragüista Teresa Portela, quien en Río de Janeiro disputó sus quintos Juegos Olímpicos.