La cuenta Río 2016 la lía en Twitter con un desafortunado comentario

La cuenta oficial en español de Río 2016 incendió ayer las redes sociales con un desafortunado comentario durante la inauguración de los Juegos Paralímpicos. Todo trasncurría con normalidad hasta que el 'community manager' de la cuenta hizo el siguiente comentario: "Suena el himno, todos de pie".



Parece una broma, pero no lo fue. El 'tuit' desapareció rápidamente, lo que no impidió que muchos usuarios lograran realizar 'pantallazos' para demostrar que no se trataba de ningún 'fake'.







El inoportuno comentario hizo correr ríos de tinta en Twitter, con opiniones de todo tipo.





Hola @rio2016_es ¿Cómo va? Yo soy CM. Si querés, viajo y reemplazo al chabón que van a echar hoy. Solo con estadía pic.twitter.com/v0X4Oxt0wh „ Fede Lamas (@Fglamas) 8 de septiembre de 2016