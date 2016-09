La sirena borracha

"Ya no bebo champán, solo un poco de vino blanco", declaraba Eleanor Holm en 1984, en una entrevista en el New York Times. Campeona en los 100 metros espalda en Los Ángeles 1932, se ganó el apodo de "champagne girl" cuando fue excluida del equipo olímpico americano cuatro años después por emborracharse durante el viaje a Berlín. De lo sucedido existen diferentes versiones. Eleanor jamás se arrepintió. Del presidente del Comité Olímpico Americano, responsable de su expulsión, decía: "Me hizo famosa. Ninguna medalla de oro lo hubiera logrado. Sin Brundage solo hubiera sido una nadadora más".

- ¿Qué hizo usted realmente?Adolf Hitler no puede ocultar su intriga y se lo pregunta a Eleanor Holm, a...