A Rossi le llega una semana para quedarse fascinado con el Celta

Una semana se ha llegado a Giuseppe Rossi para quedarse fascinado con el Celta. El atacante italiano, el último en llegar en el mercado veraniego, habló para Celta Media y no dudó en expresar su afinidad con la manera de hacer las cosas en el equipo vigués. "", dijo el 'Bambino', del que destacó haberse encontrado con jugadores de "mucha calidad" y con "muchas ganas de hacer otra temporada grande"."A nivel humano es todo gente muy buena, desde el presidente hasta el técnico y los jugadores. Y eso es algo muy importante para mí y para un grupo que quiere crecer", explicó.Giuseppe Rossi, a sus 29 años, es uno de los futbolistas de la plantilla con más experiencia en Primera División, después de vestir anteriormente las camisetas del Villarreal, entre 2007 y 2013, y el Levante, con el que disputó la segunda vuelta de la pasada campaña. ". Es un campeonato que me gusta mucho, estoy muy contento de estar de nuevo aquí", declaró.El atacante italiano aseguró, además, llegar "muy bien" físicamente después de una pretemporada "muy dura" con la Fiorentina: "Me encuentro preparado para dar el máximo".Por último, destacó la "ilusión" que ha notado en el celtismo por volver a jugar una competición europea diez años después: ", a los técnicos, directivos, jugadores y aficionados. Este año vamos a tener la oportunidad de jugar seis partidos que esperemos sean muchos más".