El presidente del Rayo compara a Marcelino con el "loco de Lufthansa"

"Ya dije que en esto no tenía nada que ver el Villarreal y que no tenía nada que ver su directiva. Desgraciadamente, es como cuando a Lufthansa se les coló un piloto loco, y les tiró un avión. Pues un poco igual". Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, ha vuelto a cargar contra Marcelino García Toral, exentrenador del Villarreal, y lo ha hecho comparando su actuación al frente del equipo castellonense durante la visita a El Molinón la pasada campaña,con la del causante del terrible accidente aéreo del avión de Germanwings, de la copañía alemana Lufthansa, en los Alpes que costó la vida a 150 personas.

El técnico asturiano, que ha guardado silencio desde su salida del conjunto amarillo, ha anunciado que estudia convocar una rueda de prensa en los próximos días después de que también fuera señalado por Fernado Roig, máximo dirigente del club amarillo, y tras conocerse que la Liga ha abierto una investigación sobre lo sucedido en la última jornada de Liga durante el choque entre su exequipo y el Sporting de Gijón.

Antes del partido, Marcelino sugirió que deseaba que el equipo asturiano, en el que militó como futbolista, consiguiese la permanencia en la categoría. El encuentro, disputado en El Molinón, finalizó con el resultado de 2-0. El Sporting se salvó del descenso y el Rayo bajó a Segunda.

"¿Qué culpa puede tener un directivo de tener a una persona negligente y que ha usado en su provecho todo? Aquí el botín no es dinero, es decir, no es como un amaño. Aquí se les ha puesto a los futbolistas un condicionante para no poder competir", argumentó Martín Presa durante una entrevista concedida al programa 'Punto pelota'.

El presidente rayista fue más allá en sus acusaciones sobre el asturiano, al que relaciona directamente con el descenso a Segunda del conjunto madrileño. "¿Qué obtiene de beneficio el señor Marcelino? Pues ser adorado en su patria natal, como se vio previamente al partido, algo que no he visto nunca. Es decir, llegó al estadio, que ni cuando venía el César de la antigua Roma de sus campañas por las Galias. Ni a él le recibían así", concluyó.