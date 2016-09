Suficiente viento en el inicio de la prueba

Gran jornada inaugural del XXXI Trofeo Príncipe de Asturias, que se celebra estos días en Baiona organizado por el Monte Real Club de Yates y la Escuela Naval Militar de Marín. Pese a las previsiones meteorológicas, que anunciaban un día complicado por falta de viento, todas las clases convocadas para esta primera etapa pudieron disputar sus pruebas y empezar a perfilar los podios provisionales del trofeo.

Puntual según el horario previsto comenzó la regata costera de los ORCs, que se desarrolló con un viento del oeste suroeste de unos 6 nudos de media. En la clase Optica Studio ORC 1 el vencedor fue el Arroutado del Real Club Náutico de Portosín, con el olímpico de 49er en Río 2016 Iago López Marra entre la tripulación. El velero patroneado por José Manuel Pérez empleó algo más de una hora en completar las seis millas y media de recorrido costero, que el comité de regata se vió obligado a acortar a causa de una calma de viento registrada al final de la prueba.En segunda posición quedó el Aceites Abril de Luis y Jorge Pérez Canal, del Real Club Náutico de Vigo; y en tercera el Xekmatt del cascalense José Carlos Prista, de la Asociación Naval de Lisboa.

En la clase Aceites Abril ORC 2 la victoria fue para el Movistar del Real Club Náutico de Sanxenxo, con Willy Alonso liderando a la tripulación ante la ausencia de Pedro Campos, que navegará hoy con su majestad el Rey Juan Carlos en la clase Storax 6m. En segunda y tercera posición de los ORC 2, dos barcos del Monte Real Club de Yates, el Starfighter de Julio Rodríguez y el Solventis patronado por Malalo Bermúdez.

En la clase Gadis ORC 3, el Real Club Náutico de A Coruña colocó su grímpola en el puesto más alto. El Bunda de Jacobo Solorzano ganó la etapa tras completar las 6,56 millas de recorrido en dos horas. Detrás de los coruñeses, tras la jornada inaugural, se sitúan el Maracaná I de Luis Suarez, del Real Club Náutico de Vigo; y el Fend la Bise de Jean Claude Sarrade, del Monte Real Club de Yates.

En el interior de la bahía de Baiona navegaron los monotipos de la clase Solventis J80, en competición en tiempo real. Salieron puntuales y disputaron dos pruebas con un viento constante del oeste noroeste de unos 7 nudos de media. En podio provisional, tres barcos del Monte Real Club de Yates, el Pazo de Cea de María Campos, el Okofen de Javier de la Gándara y el Alumisel de Willy Caamaño.

En el mismo campo de regatas se desarrollaron también, con idénticas condiciones de viento y mar, las pruebas de la ¡HOLA! Ladies Cup. Tras disputarse dos mangas, la victoria fue para la lusa Marta Ramada, del club We Do Sailing, a bordo del Hello Fashion Monthly. El ¡HOLA! del Real Club Náutico de Barcelona, patroneado por Elena Saez, logró situarse en segunda posición y dejó el tercer puesto para el HELLO! de Conchi de Pedro, que compite por el Real Club de Regatas de Alicante.

El Trofeo Príncipe de Asturias continúa hoy con la segunda jornada y la flota al completo ya en el agua, 80 barcos y más de medio millar de regatistas. Entre ellos, el Rey Juan Carlos I, que saldrá a navegar en la clase Storax 6m a bordo del Gallant, uno de los cinco veleros construidos entre 1929 y 1946 que participan en esta trigésimo primera edición del trofeo.

También se estrenan hoy, junto con la clase Storax 6m, los barcos de la clase Coca Cola ORC 4, Bel and Bel Open y Vanguard Clásicos, en unas pruebas que se disputarán a partir del mediodía en la bahía de Baiona y fondeadero de las Islas Cíes.

Por la noche la cita es con los Premios Nacionales de Vela TerrasGauda, en una gala que se celebrará a partir de las ocho de la tarde en el Monte Real Club de Yates. Al finalizar la misma, el club baionés tiene preparada una fiesta para todos los participantes, que incluirá una tirada de fuegos artificiales a partir de las once. El Trofeo Príncipe de Asturias finalizará mañana domingo con la última jornada de pruebas.