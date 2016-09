Celta | Sergio: "Ante el Madrid ya demostramos el equipo que queremos ser"

Una jornada necesitó el Celta para perderse y otra para encontrarse. El arranque liguero del conjunto vigués no ha sido el esperado tras empezar con dos derrotas -una inesperaba contra el Leganés en Balaídos y otra más previsible contra el Madrid en el Bernabéu- pero Sergio Álvarez asegura que al vestuario "tranquilo" porque "están trabajando muy bien". "Igual el primer partido contra el Leganés no fue de los mejores pero ante el Real Madrid ya ofrecimos la imagen de equipo que queremos ser. Ese es el camino, tenemos que seguir trabajando duro porque las victorias llegarán pronto", manifiesta el portero gallego en declaraciones a Efe.

El de Catoira espera poder sumar la primera victoria el próximo sábado 10 (Balaídos, 13.00 horas) ante el Atlético de Madrid, un rival que, al igual que los celestes, todavía no conoce la victoria, después de empatar ante Alavés (1-1) y Leganés (0-0). "El Atlético es un equipo muy competitivo, que siempre te pone las cosas difíciles. Yo no le doy mucha importancia a que todavía no haya ganado. Es un rival que te presiona, que sabe explotar muy bien tus despistes o errores. Por ahí va a pasar una de las claves del partido. Pero nosotros jugamos en nuestra casa y tenemos que ir a por los tres puntos", avisa.

Al portero celeste le gusta la plantilla que ha formado el Celta: "Es una plantilla equilibrada, con experiencia y juventud y con muchas variantes tanto en ataque como en defensa. Esta temporada vamos a jugar tres competiciones y habrá que tirar de todos. Creo que es una buena plantilla, ahora tenemos que demostrarlo en el campo".