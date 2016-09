Berizzo: ´Tenemos los fichajes que queríamos´

Eduardo Berizzo compareció ayer en A Madroa para realizar un amplio repaso a la actualidad del Celta. El técnico analizó los fichajes incorporados por el club, de los que destacó su calidad, y se mostró convencido de que el equipo será capaz de mostrar en su regreso a Europa un rendimiento similar al de la pasada temporada. El Toto admitió que le preocupa no haber sumado un solo punto tras dos partidos (uno bueno y otro malo), pero espera reconducir la situación ganando al Atlético de Madrid en Balaídos.



fichajes de calidad



Berizzo, que no hace mucho reclamaba la llegada de un media punta y un portero, modificó ayer ligeramente su discurso. "Lo que está hecho, hecho está", subrayó el preparador argentino, que precisó: "Tenemos lo que queríamos. El portero no está con nosotros pero todos los demás son futbolistas de calidad".



El técnico desgranó por encima las cualidades de las nuevas incorporaciones. "El último en llegar ha sido Rossi, un atacante de jerarquía que nos va a dar una marcada peligrosidad en ataque; Roncaglia es un defensa internacional, de nivel, muy fuerte y agresivo; Álvaro [Lemos] y José [Naranjo] son futbolistas de futuro que debemos hacer crecer; y Pione es un jugador muy desequilibrante", resumió.



La posición de Rossi



El preparador celeste adelantó que utilizará a Guisseppe Rossi como segundo delantero, por detrás del nueve, que serán Aspas o Guidetti. "Lo imagino jugando por detrás de Aspas, incluso a Aspas por detrás de él. A mí no me gustan dos nueves jugando en paralelo, prefiero uno por detrás del otro y que intercambien sus posiciones", explicó Berizzo, que no escatimó elogios hacia el italiano: "Es un futbolista que concibe el juego y lo piensa muy bien. Cuando él te entrega un pase ya se nota la peligrosidad porque en su cabeza tiene muy bien construido el ataque. Es muy capaz de generar el ataque a partir de él, no sólo de finalizarlo. Cuando encuentra el balón siempre da continuidad al ataque".



La portería



El entrenador del Celta aseguró que su petición de fichar un tercer portero respondía más a un criterio cuantitativo que cualitativo, ante la posibilidad de que Sergio o Rubén pudiesen sufrir una lesión de gravedad. "Mi petición era por la eventualidad de que pasara algo como la lesión de Rubén. Y frente a una eventualidad sostenida en la lesión de un portero no es fácil cargar de responsabilidad a un joven. De ahí iba mi idea de aumentar el número, no por la calidad porque tenemos dos porteros muy buenos. Quería protegernos para que no nos pasara lo del año pasado", aseguró.



mal arranque



Berizzo admitió su preocupación por los dos partidos perdidos por el Celta y reconoció la necesidad de comenzar a sumar victorias, empezando por el duelo del próximo sábado ante el Atlético de Madrid. "Siempre preocupa perder, y más en el arranque. Hemos jugado dos partidos muy dispares, uno en casa muy malo y otro fuera muy bueno con el mismo resultado. Debemos acercarnos al equipo que fuimos ante el Madrid. Las derrotas te obligan aún más pero siempre salimos a ganar. Esperemos conseguirlo ante el Atlético. Es la oportunidad para reconducir nuestra clasificación", apuntó.



rotaciones



Lejos de quejarse, el preparador céltico valora la posibilidad de manejar una plantilla de 24 futbolistas que le permitirá dosificar el esfuerzo en las tres competiciones que el equipo tiene por delante. "Prefiero gente descontenta por falta de minutos a la falta de efectivos", afirmó el técnico, que anunció rotaciones. "Habrá futbolistas que pasarán de titulares a no convocados y de no convocados a titulares o al banquillo. Las tres situaciones van a ser muy comunes a todos, así que todos deben estar preparados", advirtió.



un plantel más amplio



El técnico celeste considera que tiene una plantilla más amplia que el pasado curso, pero admite que será difícil llenar el vacío dejado por Nolito. "Es muy difícil fichar un futbolista como Nolo. Tendremos que hacer funcionamiento entre todos para que el equipo tenga el mismo peligro que tenía con él", confesó. "Los resultados dependerán del rendimiento de los futbolistas, tienen que jugar mejor que la pasada temporada y mi desafío es exprimir lo mejor de ellos. Numéricamente somos más efectivos", apuntó.



el papel de la cantera



Berizzo explicó, por último, que cuenta con tres futbolistas del filial: Pape, Cheikh, Brais Méndez y Borja Fernández para reforzar el plantel en cualquiera de las tres competiciones que disputará el Celta.