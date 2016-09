Pione Sisto y Bongonda golean con sus selecciones

El Celta es uno de los equipos de la Liga con más futbolistas internacionales. Siete futbolistas célticos han hecho las maletas para defender la camiseta de su país durante estos diez días. De momento, Daniel Wass fue el único de los citados por sus selecciones absolutas que ha acumulado minutos. El danés disputó 25 minutos del encuentro amistoso en el que el combinado nórdico goleó a Liechtenstein (5-0).



Los tres internacionales del Celta que cruzaron el charco no tuvieron el mismo protagonismo que Wass. "Tucu" Hernández y Fabián Orellana vivieron desde el banquillo la derrota de Chile frente a Paraguay mientras que Facundo Roncaglia tampoco disputó ningún minuto en el triunfo de Argentina sobre Uruguay.



Ya en categoría sub´21, Jonny fue suplente en el contundente triunfo de La Rojita ante San Marino (6-0). En la tarde de este viernes los que sí están teniendo protagonismo con sus selecciones son Theo Bongonda y Pione Sisto. Los dos atacantes del Celta son titulares en los choques que sus países están disputando ante Malta y Gales, respectivamente. El belga disputó 56 minutos y anotó un tanto en el triunfo ante Malta mientras que el danés maravilló con dos dianas, una de cabeza, en la victoria a domicilio cosechada frente a Gales.





2 great goals by #Celta player Pione Sisto for Denmark U21 against Wales today @mundo_celeste @rccelta_oficial pic.twitter.com/NV8vRanXQL