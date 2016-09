Pape Cheikh: "Berizzo me dijo que no hay ningún club mejor que el Celta"

Aunque desde el punto de vista contractual es aún futbolista del filial, la nueva estrella emergente de la cantera céltica, Pape Cheikh, confía esta temporada en disponer de minutos con el primer equipo. Berizzo -a quien el centrocampista hispano-senegalés considera su "padre futbolístico,- lo utilizó ya en un escenario de tanto fuste como el Santiago Bernabéu y ha sido el responsable de que el jugador se haya quedado en Vigo desoyendo ofertas de equipos de Primera y Segunda División en los que seguramente habría podido tener mayor protagonismo.

"Es verdad que hubo interés de varios clubes pero yo me debo al Celta. Estoy muy contento por quedarme aquí. Intentaré aprovechar los minutos que me dé el míster para seguir creciendo", apuntó ayer el internacional sub 19 céltico en rueda de prensa tras el choque frente al Rápido de Bouzas en Balaídos. Y precisó: "He hablado con el míster y me ha dicho que no hay ningún club mejor que el Celta, y eso es verdad. Cada vez lo escucho más porque me está ayudando mucho. Berizzo es como mi padre futbolístico, así que estoy muy contento de seguir con él".

A pesar de que ha quedado una ficha profesional vacante, a Pape no le preocupa defender esta temporada los colores del filial, con el que podría jugar este fin de semana ante el Palencia aprovechando la interrupción de la Liga en Primera División. "No sé si este fin de semana estaré con el filial. Jugaré donde me digan", subrayó el canterano, al que Berizzo ya hizo debutar en Primera División el pasado curso y que este año espera multiplicar sus minutos en la máxima categoría con el conjunto celeste. Su participación frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, donde suplió al danés Daniel Wass en el minuto 78 de partido, confirma sus expectativas, incrementadas por la necesidad del equipo de repartir esta temporada el esfuerzo entre tres competiciones. "Jugar en el Bernabéu fue increíble, algo con lo que he soñado desde pequeño y que ahora se ha cumplido", aseguró Pape, que lamentó la clara ocasión fallada en el reciente duelo contra el Real Madrid. "La he visto muchas veces en televisión, pero en Primera División esas acciones se resuelven en segundos y el sábado no salió bien. Pero ya lo he olvidado, ahora me centro en seguir aprendiendo para mejorar", concluyó el internacional céltico.