Susana Rodríguez Gacio: "En los Juegos de Río quiero hacer la mejor carrera de mi vida"

Susana Rodríguez Gacio (Vigo, 4-3-1988) tiene una cita el once de septiembre en los Juegos Paralímpicos de Río. Ese día competirá en la prueba de triatlón con Mabel Gallardo, su guía. Serán 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 de carrera a pie. Viajará el próximo sábado. No habla de medallas, aunque por sus últimos resultados se puede considerar como una sería candidata. Cumple su sueño olímpico, el que imaginó desde pequeña. Hace seis años apostó por el triatlón y hace cuatro lo hace de forma más organizada. Logró su plaza olímpica en marzo.

A Susana Rodríguez Gacio se le nota ilusionada, responsabilizada y cautelosa antes de afrontar los Juegos Paralímpicos de Río. El sábado iniciará "un viaje apasionante", según confesión propia. Dice que se encuentra preparada para esta cita, pero elude el ponerse una meta. "Puede pasar cualquier cosa. Todas las rivales nos conocemos". La palabra optimismo la maneja con cierta cautela. Dice sentirse muy arropada y sin demasiada presión.

-Lo primero que debo preguntarle es cómo se encuentra.

-Bien. Con ilusión y ganas para hacer la mejor carrera de mi vida. Es un reto apasionante y con mucha carga emotiva. También estoy preparando la maleta. Nos vamos el próximo sábado.

-Se lo pregunto también en el aspecto físico, que en este caso también es muy importante ante un cita de estas características.

-Muy bien. El pasado fin de semana hice un test en Pontevedra y el resultado fue mejor de lo esperado. Hemos entrenado duro durante las últimas semanas y se nota. Ahora queda dosificar ese esfuerzo y que todo salga bien el día once. Además, es un aliciente participar en una prueba que debuta en los Juegos Paralímpicos.

-Usted ha conseguido buenos resultados en el triatlón. ¿Lograr una medalla es una opción posible y real?

-Difícil. Las medallas son muy caras. Clasificarse ya no ha sido fácil, ya que hubo mucha competencia y además hubo que luchar en muchas pruebas. Todas nos conocemos, sabemos de las virtudes y defectos de cada una. En una carrera de un día de estas características puede pasar cualquier cosa. No se pueden hacer previsiones. Un detalle puede ser decisivo.

-¿No le noto muy optimista o quiere transmitir una sensación de tranquilidad?

-No es eso. Los que me conocen ya saben que soy muy optimista. Ahora trato de ser realista. Conozco la dificultad para llegar al podio. No será sencillo. Lo que quiero es estar lo mejor posible y dar el máximo. El resultado final ya se analizará.

-¿Hay algún elemento clave para afrontar la prueba?

-La concentración es algo fundamental. Hay cosas que no se pueden predecir. Quiero tener todo lo que pueda bajo control. Esa es una buena manera de llegar al momento decisivo con fuerza y ganas. El resto ya se verá. Lo que tengo claro es que voy a vaciarme y darlo todo. Con eso ya me puedo considerar contenta. Si logro un buen resultado, pues mucho mejor.

-Hace cuatro meses cambió de guía y 'fichó' a Mabel Gallardo. Fue una decisión que dijo que era arriesgada ¿Se han acoplado bien?

-Muy bien. No es fácil tomar esa decisión cuando queda tan poco tiempo para una cita tan importante, pero estoy contenta y creo, sinceramente, que acerté. Claro que había algunas dudas, pero desde los primeros días ya sabíamos que funcionaríamos como un equipo. Los test que hemos realizado y las sensaciones son muy buenas. Volvería a tomar la misma decisión. Sin duda. Hemos progresado mucho en poco tiempo y eso también se debe valorar como positivo.

-Luis Piña es su entrenador. ¿Qué consejo le repite más?

-Bastantes. La verdad es que se ha preocupado mucho. Hemos seguido una planificación de entrenamientos muy cuidada y estudiada. Por eso puedo decir que llego en buen momento a los Juegos. Han sido unos meses muy intensos en todos los sentidos. Creo que él se va a poner más nervioso que yo el día de la prueba.

-¿Hay alguna táctica que se deba utilizar?

-La mejor táctica es salir a darlo todo. Tengo que analizar las condiciones del circuito y también poder verlo con calma. Durante una carrera tan larga y exigente puede existir un plan, pero también se puede cambiar sobre la marcha. Así es este deporte.

-¿Valora más el resultado final o el estar en los Juegos Paralímpicos?

-Las dos cosas deben separarse. Estar allí, vivir el ambiente y disfrutarlo de alguna manera debe ser increíble. Siempre dije, desde pequeña, que era mi sueño. Y ahora lo he logrado. Voy a competir, pero también a estar en el mejor acontecimiento deportivo del mundo. Eso ya me transmite buenas sensaciones.

-¿Le han dado muchos ánimos?

-Estoy algo sorprendida por la cantidad de personas que me reconocen y me han dado su apoyo. Gente que en muchos casos no conozco. Eso es algo impresionante. También están a mi lado mis amigos, por supuesto, y mi familia que va a ir a Río de Janeiro.

-¿Se siente presionada?

-No. Que va. Voy a tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Después ya se verá en que queda el resultado final. Sin presión añadida. Solo la lógica de la competición.

-Usted vuelve el día 14 a casa. Y el 24 se disputa el Triatlón Desafío Pastor Islas Cíes, en el que participó el año pasado. ¿Va a estar en esa prueba tan emblemática para el deporte vigués?

-Sinceramente no lo tengo decidido. Es muy probable. Me ilusiona competir en mi ciudad y además en una prueba de tanto prestigio y que tiene Javier Gómez Noya como padrino. Me han dicho que han variado algo el circuito y que es todavía más espectacular. Decidiré si voy o no después de los Juegos.

-Este parece un año de muchas sensaciones para usted. Cambio de guía, participación olímpica y también de club. ¿Ya asimiló todo?

-La verdad es que han sido muchos cambios, pero estoy contenta. Quería volver al Triatlón Ciudad de Vigo, ya que siempre se han portado muy bien conmigo y me han ayudado en todo lo que han podido en los entrenamientos. Pero también le estoy muy agradecida al Fluvial de Lugo por su apoyo.

-El triatlón ha sido su pasión desde hace seis años. ¿Qué tiene de especial?

-Muchas cosas. Una de las principales es la ganas de superación constante. Además, es muy dinámico. No se trata de estar encerrado en un lugar durante muchas horas, sino de que es al aire libre. Todo son ventajas, al menos para mí.

-Pero no me puede negar que es muy exigente. ¿Se considera a los triatletas como superdeportistas?

-Somos deportistas, creo yo. Así de simple. Otros se dedican a diversas modalidades, que también son exigentes. Quizás se pueda dar la sensación de que son distancias muy largas tanto en natación como en la bicicleta o el atletismo. Pero para eso entrenamos. Al menos en mi caso es también una pasión y ahora todavía más al poder estar en los Juegos Paralímpicos.