El Celta da por cerrada la plantilla con 24 jugadores

Dejan Drazic pone punto y aparte al Celta. El delantero serbio se marcha cedido al Valladolid, de Segunda División, que dirige Paco Herrera y en el que coincidirá con su excompañero Álex López. Al concluir la temporada tendrá que regresar a Vigo para cumplir un contrato que le une al conjunto celeste hasta el 30 de junio de 2020. El acuerdo de cesión no incluye ninguna opción de compra por parte de la entidad vallisoletana. Esta baja deja en 24 el número de jugadores de la plantilla del Celta, cuyos dirigentes no esperan que se produzcan más movimientos en la última jornada del mercado de fichajes. Sin embargo, en Plaza de España dejan una puerta entreabierta por si pudiese surgir "alguna ganga de última hora".



Un centenar de minutos



Drazic, que en septiembre cumplirá 21 años, se incorporó al Celta en el verano de 2015 procedente del OFK Belgrado. La pasada temporada fue el futbolista menos utilizado por Eduardo Berizzo en Liga. Debutó en la Liga ante el Eibar, al reemplazar a Bongonda en el minuto 75. Finalmente acumuló un centenar de minutos, repartidos en seis encuentros. Su único gol con la celeste en partido oficial lo marcó en la Copa del Rey contra el Cádiz en Balaídos.



Naranjo se queda



A medida que se acerca el cierre del mercado de contrataciones se multiplican los rumores sobre posibles movimientos. Ayer, otro céltico que acaparó la atención fue José Naranjo, al que también situaban en la órbita del Valladolid y el Zaragoza. El club fue tajante sobre el futuro del atacante andaluz que este verano llegó a Vigo procedente del Nástic de Tarragona: Naranjo se queda en la plantilla de Berizzo. En Plaza de España señalan que varios equipos de Segunda División A mostraron interés por conseguir la cesión de Naranjo. Zaragoza, Tenerife, Nástic y Córdoba han preguntado por el joven céltico, que será una de las alternativas de Berizzo para refrescar las bandas.



Lemos



Desde el Celta admiten que les gustaría cerrar la cesión a un Primera División de Álvaro Lemos, otro de los jóvenes refuerzos de este verano que contará con pocas opciones de disfrutar de minutos en las competiciones oficiales. El lateral diestro que despuntó el curso pasado en el Lugo es el recambio natural de Hugo Mallo. Sin embargo, el fichaje de Roncaglia le ha dejado sin apenas opciones de reemplazar al capitán céltico, pues el central argentino también se desenvuelve con soltura por el costado derecho de la zaga. El Celta solo estaba dispuesto a aceptar un oferta de un equipo de la máxima categoría por Lemos, que seguirá en Vigo salvo que en las últimas horas aparezca una propuesta interesante para el club y para el jugador.



Katai, descartado



Desde el Celta admiten que siguieron al internacional serbio del Estrella Roja, pero subrayan que ya no entra en sus planes. Katai, a pesar de las informaciones que continúan produciéndose en Belgrado, no firmará por el Celta en este mercado.



Guidetti



Otro de los jugadores que ha acaparado la actualidad en las últimas hora es John Guidetti. Desde el Celta se asegura que no ha habido ninguna oferta para la venta del internacional sueco y recuerdan que su cláusula de rescisión se eleva hasta los 25 millones de euros. El club no niega que estudiaría una propuesta económica interesante, pero considera inviable que pueda presentarse en la última jornada de fichajes.



Canteranos



Borja Iglesias se queda en el Celta B, mientras que Borja Fernández también continuará en el filial salvo sorpresas de última hora, aseguran desde el club.