Prueba de resistencia en el paraíso

La VII Travesía a Nado Pastor Islas Cíes se disputará hoy a partir de las 10.00 horas con la salida del primer grupo en la playa de Rodas y llegada a O Vao sobre las 13.30 horas a O Vao. Serán 150 nadadores, divididos en cuatro grupos que saldrán cada veinte minutos, lo que tomen parte en una prueba emblemática. Son 10 kilómetros de recorrido "espectacular". Las previsiones apuntan al buen tiempo como elemento principal, pocas olas y la temperatura del agua que estará en el entorno de los 17 grados. Todos estos detalles les fueron comunicados a los participantes en la reunión que se celebró ayer en el Hotel Ciudad de Vigo.

Los alicientes son muchos. Queda demostrado en la inscripción, en la que figuran deportistas de toda España y también de Portugal. El nivel deportivo puede considerarse bueno, a pesar de que no se trata de una competición. El premio será igual para todos. Ese "compañerismo" ya quedó demostrado en la reunión de ayer. Lo importante es llegar a la meta y no abandonar. Ese es también el objetivo de Mauro Rodríguez. Padece el síndrome de down, pero tiene una gran fortaleza. Ha sido dos veces campeón de España. Acude a Vigo después de que el año pasado estuviera ausente.

La seguridad es uno de los elementos claves para la organización de la Travesía a Nado Pastor Islas Cíes. Se utilizarán 23 embarcaciones, tanto a motor como con remos, participarán 130 voluntarios y se añadirán equipos médicos y también de recuperación física. Ricardo Martínez, el responsable de la organización, explica que "lo más importante es disfrutar de la travesía, del impresionante entorno natural. Ese es el gran aliciente para todos los participantes. Es una prueba que no tiene carácter de competición, pero con un prestigio muy grande".

Las 150 plazas disponibles se agotaron en poco tiempo. Muchos de los nadadores que acuden a la cita vuelven tras vivirla en años anteriores. Para ellos supone también un desafío. Y la mejor recompensa es terminar la prueba. En este tipo de travesías lo importante es llegar y pocos aceptan una retirada. Al igual que sucedió en años anteriores, se espera una masiva asistencia de público en la playa de O Vao desde las 13.30 horas.

Todos los nadadores tienen una edad superior a los 18 años. Entre los que participarán destacan también los veteranos. Algunos de ellos superan los setenta años. Ricardo Martínez desvela que "mantienen su tradición y su vinculación con el deporte que les apasiona. Les gusta este tipo de pruebas, ya que los premios son iguales para todos. Lo vital es llegar y cumplir con el desafío de recorrer diez kilómetros en la ría de Vigo".