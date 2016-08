El Atlético busca su primera victoria en Liga frente al Leganés

El Atlético de Madrid intentará apuntarse este sábado en Butarque su primera victoria en la presente edición de LaLiga Santander, en una segunda jornada que volverá a citarle con otro recién ascendido, el Leganés, un rival pletórico de ilusión para un novedoso derbi madrileño que tendrá como atracción la vuelta de Antoine Griezmann tras cumplir su sanción.



"Absolutamente fue el mejor jugador en Europa la pasada temporada". Así alabó Diego Pablo Simeone al delantero francés en la previa del partido, arropando a su pupilo después de que Cristiano Ronaldo le ganara en la votación al mejor futbolista UEFA de la 2015/16.





Las alabanzas del argentino, habitualmente más dado a ensalzar únicamente el trabajo colectivo, resaltan la importancia de Griezmann, que se perdió el primer partido liguero, en el que a su equipo le costó tener acierto ofensivo y solo lo logró desde el punto de penalti por medio deAquel tanto catártico en el descuento fue seguido delamargo desenlace para un equipo que, si quiere aspirar al título un año más, sabe que no puede dejarse puntos en casa y mucho menos contra rivales manifiestamente inferiores.Así que el duelo tiene sabor a reválida para Simeone, que podría estrenar su nueva dupla francesa Griezmann-Gameiro y también planea la entrada en el centro del campo de Augusto Fernández en detrimento de Tiago, quien ha pasado de titular en el último partido a quedarse fuera de la lista por decisión técnica.Con estos mimbres llega el Atlético de Madrid al novedoso derbi madrileño que este año sustituye al del Rayo Vallecano . Enespera una hinchada enfervorecida y decidida a empujar a su equipo en su primer partido en casa en la máxima categoría tras casi noventa años de historia."Mañana sólo se puede traer una camiseta: la azul y blanca", ha pedido el entrenador Asier Garitano, avisando de que no le tiene "ningún miedo al Atlético", más aún después del esperanzador debut en Balaídos, donde el equipo 'pepinero' se estrenó en primera con triunfo (0-1).La tangana final de aquel encuentro se cobró la expulsión de una pieza importante comoaunque prosperó el recurso del Leganés y el centrocampista valenciano solo se perderá el duelo de este sábado.Además, Garitano tampoco podrá contar con, internacional con las categorías inferiores de la selección brasileña, porque aún no tiene la ficha. En cualquier caso, sobra ilusión para que elintente brillar en un día histórico y ponerle las cosas difíciles a su poderoso vecino.Serantes; Bustinza, Mantovani, Diego Rico, Marín; Rubén Pérez, Alberto Martín; Gabriel, Víctor Díaz, Unai López; y Guerrero.Oblak; Juanfran, Savic, Godín, Filipe Luis; Koke, Gabi, Augusto, Saúl; Griezmann y Gameiro.Sánchez Martínez (C.Murciano).Butarque.