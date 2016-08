Lopetegui deja fuera a Casillas de su primera convocatoria

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, prescindió este viernes del portero Iker Casillas en su primera lista para el amistoso ante Bélgica y el primer partido de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018 ante Liechtenstein.



La ausencia del guardameta del Oporto es la más destacada de una convocatoria novedosa donde se caen otros 'pesos pesados' como el centrocampista Cesc Fábregas y el delantero Pedro Rodríguez, ambos del Chelsea, y el rojiblanco Juanfran Torres, vuelven jugadores como Diego Costa (Chelsea), Paco Alcácer (Valencia) o Javi Martínez (Bayern), y entran novedades como el joven Marco Asensio (Real Madrid).



El mostoleño llevaba siendo el indiscutible en la portería de la 'Roja' desde la Eurocopa de 2000, la primera de las cinco en las que ha estado, pero en la última de hace un par de meses en Francia, fue el suplente de David de Gea y ni siquiera disputó un minuto.



Con 167 internacionalidades y capitán desde hace muchos años del combinado nacional, Casillas, que coincidió con el nuevo seleccionador el año pasado en el Oporto, forma parte de la generación que conquistó dos Eurocopas (2008 y 2012) y el histórico Mundial de 2010. Su último partido fue el pasado 1 de junio en el amistoso contra Corea del Sur (6-1).





Su puesto en la portería será ahora para el titular en Francia, un De Gea que en estos primeros encuentros tendrá nuevos compañeros de viaje como otro joven como Adrián San Miguel, del West Ham, yausente desde el Mundial de Brasil.En una lista que sólo mantiene a 13 futbolistas que estuvieron en la pasada Eurocopa, en la defensa destacan los regresos del madridista Dani Carvajal, que se perdió el torneo por lesión, de Javi Martínez, que no estaba en una convocatoria desde 2014 y se terminó de recuperar a finales de la pasada temporada de una grave lesión de rodilla, y el azulgrana Sergi Roberto, que. Se mantiene como central Marc Bartra (Borussia Dortmund).De un centro del campo sin el lesionado, lesionado, desaparece un jugador clave desde 2006 como Cesc Fábregas y entran jóvenes como Saúl Ñíguez, que se cayó de la lista final para la Eurocopa, y el pujante Marco Asensio (Real Madrid), que ve premiado su buen inicio de temporada, y un viejo conocido como Juan Mata (United)., que estuvieron en Francia, no cuentan de inicio para Lopetegui, quien tenía intención de llamar al madridista Isco, pero que le ha descartado por estar 'tocado' de un tobillo.Finalmente, en la delantera también hay novedades con el retorno de la pareja que, junto a Álvaro Morata, estuvo en la fase de clasificación para la Euro 2016. El hispano-brasileño Diego Costa y el todavía valencianista Paco Alcácer volverán a la parte ofensiva en la que ya no están el veterano Aritz Aduriz (Athletic) y Pedro Rodríguez.La selección española jugará elun encuentro amistoso de preparación y cuatro días más tarde hará su estreno en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia de 2018 midiéndose en el estadio Reino de León a Liechtenstein.David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (Nápoles) y Adrián San Miguel (West Ham).Marc Bartra (Borussia Dortmund), Jordi Alba (Barcelona), Gerard Piqué (Barcelona), César Azpilicueta (Chelsea), Sergio Ramos (Real Madrid), Dani Carvajal (Real Madrid), Sergi Roberto (Barcelona) y Javi Martínez (Bayern).Sergio Busquets (Barcelona), David Silva (Manchester City), Thiago Alcántara (Bayern), Saúl Ñíguez (Atlético Madrid), Koke (Atlético Madrid), Juan Mata (Manchester United) y Marco Asensio (Real Madrid).Álvaro Morata (Real Madrid), Lucas Vázquez (Real Madrid), Nolito (Manchester City), Paco Alcácer (Valencia), Diego Costa (Chelsea) y Vitolo (Sevilla).