Celta | Berizzo espera dos nuevos fichajes e incluso un tercero si se produce alguna salida

La plantilla del Celta no está, ni mucho menos, cerrada. Las puertas de A Madroa todavía siguen abiertas en ambas direcciones. Así lo ha reconocido esta mañana Eduardo Berizzo, que reconoció su interés en que la dirección técnica fiche dos jugadores nuevos y no descarta que venga un tercero si se produce alguna salida. "Pueden llegar dos fichajes, o también puede haber salidas que posibiliten más llegadas", admitió el técnico argentino en una rueda de prensa organizada después del sorteo de la Europa League.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza en las última horas como posible refuerzo ha sido el de Munir. Berizzo señaló que el actual atacante del Barcelona "podría adaptarse y es versátil", sin embargo, el ´Toto´ tampoco no confirma si es la apuesta definitiva: "Muchos futbolistas entran en nuestras posibilidades. Como Munir, pero debo ser respetuoso porque pertenece a otro club. Es un buen jugador como Praet, Katai y Valbuena, todos los observados".

A falta de menos de una semana para el cierre del mercado de fichajes, el ´Toto´ adelantó a los medios que habrá "noticias en estos días". El técnico también descartó la salida del canterano Pape Cheikh al Leganés en condición de cedido. "Es parte de la plantilla y así seguirá", explicó. Por otro lado, dejó caer que estudian un nuevo destino para Dejan Drazic. El serbio dispuso de muy pocos minutos durante la pasada temporada y este curso todavía tiene más competencia en por un puesto en el eje de ataque. "Intentaremos que nadie se quede en una plantilla donde no tenga minutos y frene su progresión. Evaluamos alternativas y, si no hay continuidad, podría haber cesión para que Drazic crezca como futbolista.

Real Madrid

Eduardo Berizzo también tuvo tiempo para repasar el importante duelo que tendrá mañana el equipo vigués ante el Real Madrid en el Bernabéu (20.15 horas). El entrenador del Celta vaticinó que si los suyos mantienen su "línea de juego" se puede ganar. "Vamos a un campo enorme, ante un rival fortísimo, pero colectivamente podemos confrontarlos y las opciones de ganar son siempre posibles", declaró. "Ir la Bernabéu es una aventura apasionante, por el nivel que requiere para ganarles. Vamos a soltar los pies y a liberar la cabeza, porque creemos que podemos ganar", zanjó el ´Toto´.

Respecto a la baja de Cristiano Ronaldo, galardonado como mejor jugador de Europa de la pasada temporada, el entrenador del conjunto vigués dijo que los blancos "tienen jugadores para reemplazar a Ronaldo como Asensio, Morata o Bale". "Tenemos que acercarnos nuestra mejor versión, no cometer errores, desplegar nuestro físico y demostrar nuestra personalidad a la hora de tener el balón", aclaró Berizzo, que subrayó que "no vale solo con defender. Hay que pensar con valentía y ver el arco de enfrente".

Las lesiones obligarán al técnico celeste a diseñar un nuevo once respecto al que debutó el pasado lunes frente al Leganés. El principal problema para Berizzo radicará en la medular, de donde se ha caído Marcelo Díaz por una rotura de fibras. "Evaluaremos el remplazo de Díaz. Radoja está entre algodones y nos obliga a rompernos la cabeza para encontrar una solución". Una de las ideas que baraja el argentino es posicionar a Hugo Mallo en esa demarcación, variante que probó durante la pretemporada. "Él se ha adaptado a jugar en el centro del campo y lo ha hecho bien, tiene buen físico. Es alternativa mañana", confesó el ´Toto´. Por otro lado, el técnico manifestó que el episodio indisciplinario que mantuvo apartado del equipo a Gustavo Cabral "ya ha pasado" y añadió que Iago Aspas "tiene un golpe y mañana se avaluará su disponibilidad", mientras que Andreu Fontás aún "tiene que encontrar su mejor versión", porque aunque su físico está recuperado, todavía "está en recuperación de forma futbolística".

Por último, el preparador de los vigueses deseó que no se repitiese el mal partido del pasado lunes ante el Leganés. "No hay rivales sencillos, las distancias se han acortado y lo ocurrido el lunes es una enseñanza", comentó. "Cuando o llevas el partido al ritmo que te conviene, las cosas se emparejan. En el Bernabéu debemos evitar que el juego se nos vaya de las manos como ante el Leganés. Nada está ganado o empatado. Bajamos la guardia y eso no puede pasar ni mañana ni nunca", concluyó.